CON JUANMA ROMERO

Un ataque de risa en un velatorio, la desternillante llamada de 'Me Pones'

Rocío nos llama a Me pones este sábado para recordar el día que no pudieron contener la risa en un velatorio. Todo fue culpa del novio de su amiga, que no suele estar muy acertado con los comentarios en este tipo de eventos y se mantuvo callado el tiempo que estuvieron allí. Solo abrió la boca al final cuando quiso despedirse. Lo malo es que era diciembre y no se le ocurrió decir otra cosa que ¡Felices fiestas! En fin...