CON JUANMA ROMERO

'Boda por sorpresa', la película sobre la surrealista boda en Nepal de Carlise y Javier

Cuando Juanma Romero se ha planteado preguntar a los oyentes de Me Pones por las mayores locuras hechas por amor, no se esperaba escuchar la surrealista historia de Carlise... Ella y su pareja se fueron de viaje a Nepal ante la insistencia de Javier: "Lo pasé fatal... Me pidió matrimonio allí a cuatro mil metros. Yo decía: 'Se le ha subido el oxígeno al cerebro y está pegándole un petardazo que se ha vuelto loco'. Dudé... Dije que sí y me salió bien la jugada". Pero hay más: ¡se casaron en ese mismo viaje! "Yo soy budista, allí había un monasterio... Nos dejaron los trajes, en plan película", cuenta entre risas Carlise.