¿en qué lugar te gustaría vivir y por qué?

Después de vivir cuatro años en Irlanda, esta oyente se vuelve definitivamente a Madrid: "Como en España, en ningún lado"

Hoy en Me Pones hemos querido saber dónde vivirían nuestros oyentes si pudieran elegir libremente cualquier lugar del mundo. Beatriz lleva cuatro años viviendo en Irlanda, a donde tuvo que emigrar para ganarse la vida, y lo tiene claro: esta Navidad se vuelve a Madrid definitivamente porque allí "hay alegría y hay vida, y sin eso no vamos a ningún lado". Aunque eso sí, también ha reconocido: "He aprendido un montón y lo voy a echar de menos".