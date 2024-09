CON JUANMA ROMERO

Michel rompe el horario infantil y cuenta todo lo que vio en un safari por Kenia...

Hoy Juanma Romero pregunta a los oyentes de Me Pones por sus anécdotas más salvajes con animales, y Michel no se ha cortado ni un pelo en contar la suya... Se fue de safari por Kenia y allí vio a varios leones y elefantes haciendo... Cosas que no se pueden detallar en horario infantil. Su grupo turístico fue testigo de algo muy difícil de ver, algo de categoría "+18". ¡Échate unas risas escuchando la historia completa!