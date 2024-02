Juanma Romero celebra 100 años de radio charlando con oyentes centenarios

Este 2024 se cumplen 100 años de la primera emisión de radio en nuestro país, a cargo de Radio España. Para celebrar el centenario, en Me Pones queremos poner cara a los oyentes, que son los verdaderos protagonistas de estos 100 años de radio, y es por eso que cada mes hablaremos con una persona que también tenga 100 años, o los cumpla este 2024. Charlaremos de cómo ha sido y es su vida, y también queremos que nos cuenten los primeros recuerdos que tengan de la radio.

El agricultor y ecologista Joan Carulla, conocido por inspirar el libro Mi siglo verde: 100 lecciones de vida de Joan Carulla, es el primer invitado. Nació en Juneda, un pueblo de Lleida, en 1923 en el seno de una familia humilde de agricultores. Su historia con la radio empezó siendo un crío. En su pueblo solo había un aparato y a su alrededor se juntaban varias personas para escucharlo.

Joan recuerda un programa llamado Plasmón, en el que hablaban de temas médicos, de diferentes enfermedades, de tratamientos, y en el que incluso habían llegado a retransmitir diferentes operaciones. Aquello era radio pero Joan nos ha contado que era como si él mismo lo estuviese viendo delante de sus ojos.

Con el paso de los años Joan se casó y se fue a vivir a Barcelona para buscarse la vida. Allí trabajó vendiendo productos de su tierra y montando uno de los primeros supermercados de todo el país, pero echaba mucho de menos el campo y en la década de los sesenta montó un huerto (probablemente el primer huerto urbano de toda España) en el que sigue trabajando hoy. Allí le encanta pasar las horas, entre árboles frutales, parras y cultivos de todo tipo.

Mantenerse activo es uno de los secretos de longevidad de Joan Carulla, y también la alimentación. Habitualmente come arroz integral, muchas legumbres y fruta. No come carne porque no le gusta y sí toma muchos frutos secos, sobre todo nueces.

No sabemos si es una buena dieta para llegar a los 100 años, pero sin duda lo debe ser para mantener la figura, porque Joan Carulla sigue pesando lo mismo que cuando tenía 20 años. 80 años manteniendo la figura, que se dice pronto.