¡Hola! Siempre he sido malo en esto de hablar sobre mi pero vamos a intentarlo:

Me llamo Juanma, soy de Barcelona y soy locutor de radio. Algo extraño si tenemos en cuenta que siempre había sido el típico niño callado e introvertido al que no le gustaba destacar y que normalmente pasaba desapercibido. Cuando era pequeño también me había grabado con un micro, creo que con un super cassette Sanyo de doble pletina mientras jugaba retransmitiendo tonterías pero nunca pensé en acabar delante del micro por la sencilla razón de que soy un tío tímido. No es broma, y aunque a veces cueste creerlo, sigo siendo ese niño tímido aunque cuando tengo un micro delante lo disimulo muy bien. ¡Ante todo, profesionalidad!

Mi contacto con el mundo de la radio también ha sido diferente a lo habitual. No tengo la carrera de periodismo. En realidad soy Licenciado en Geografía. Soy geógrafo y meteorólogo. De hecho, mi primer contacto con la radio (además de pasar en alguna ocasión por la radio de mi barrio: Nou Barris, en Barcelona) fue una beca de prácticas aprendiendo las labores de un hombre del tiempo en radio. Siempre me ha gustado el medio ambiente y la naturaleza y por eso estudié Geografía pero durante la carrera se me ocurrió la locura de presentarme a una convocatoria en Radio Barcelona. Me eligieron y ahí empezó todo.

Aunque no comencé haciendo radio siendo adolescente en la emisora del barrio/pueblo como en el caso de otros compañeros, he tenido suerte. Mucha suerte. Digo suerte porque a partir de ese momento casi todo ha venido rodado: Colaboraciones en Radio Sabadell (donde me dijeron por primera vez que además de hacer de meteorólogo en la radio debería hacer secciones, etc porque les gustaba mi forma de expresarme), más colaboraciones como meteorólogo en Onda Cero, formación en radio y finalmente el salto a la radio musical. Rompí el hielo en Cadena Dial, pasé a M80 Radio y hace años que apostaron por mi en mi casa: Europa FM. Incluso aquí he tenido suerte (aunque empiezo a sospechar que probablemente haga algunas cosas bien) porque desde el primer momento pude hacer radio para toda España y porque he tenido la oportunidad de emprender dos de los proyectos más importantes de mi vida, primero Me Pones y más tarde Euroclub. Estoy orgulloso de poder presentar aquí dos programas de la talla de estos, pero sobre todo estoy orgulloso de trabajar con un equipo humano tan competente como el de Europa FM, de haber ido haciendo tantos amigos a lo largo de estos años... y lo más importante, de tener la posibilidad de tratar contigo. Es un tópico y todo lo que quieras pero para mi la radio no tiene sentido sin ti al otro lado. No hablo de una masa de gente que te escuche, hablo de personas, con cara y ojos, con nombre. Hablo de amigos, no de oyentes. Hace mucho me dijeron que había que hacer radio para la gente, no para uno mismo. Desde ese momento siempre he intentado seguir esa idea y espero seguir haciéndolo durante muchos años.

Gracias por hacer posible que un chaval nacido y crecido en un barrio de gente humilde y trabajadora de la zona alta de Barcelona (por la altura, que no llegaba ni metro. Eso sí, teníamos todos unos gemelos imponentes) haya acabado haciendo algo que le apasiona, la radio, y tenga la posibilidad de devolverte esa pasión a diario.

¡Mañana volvemos a escucharnos!