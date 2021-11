Raquel Fernández, fisioterapeuta: "Lo que hacemos es aliviar y mejorar la vida de los pacientes"

Raquel Fernández siempre tuvo muy claro que lo que realmente quería era una vocación en la que pudiera tener un contacto estrecho con las personas.

Así se lo ha permitido su trabajo como fisioterapeuta especializada en respiratorio en el Hospital Gregorio Marañón, donde prepara a los pacientes para las operaciones y ayuda a la gente que tiene problemas muy serios de salud.

Un duro revés familiar le descubrió su vocación

Sin embargo, no supo exactamente a qué se quería dedicar hasta que su familia sufrió un duro revés que le hizo ver la luz y darse cuenta de la que debía ser su profesión.

"Cuando tenía 15 años, nace mi sobrino y nos comunican que tiene síndrome de Down. Empiezan mis padres y mis tíos a investigar y conocemos la fisioterapia en atención temprana. A mí me encantó y dije 'yo quiero hacer esto'", explicaba en Buscando vocaciones, el proyecto de Atresmedia Radio y la Universidad Europea para ayudar a los jóvenes a orientar su futuro laboral.

La vocación de ayudar a las personas

"Yo tenía claro que quería hacer una carrera biosanitaria, una carrera de ayuda y que estuviese en contacto con personas", aseguraba Raquel Fernández que, a raíz de este tipo de terapia benefició mucho a la vida de su nuevo sobrino, encontró la pasión de su vida y a lo que se dedica a día de hoy. "La fisioterapia es la carrera que permite tener cada día un reto y un contacto muy personal con los pacientes", reiteraba.

Este trabajo, además, le ha dado grandes alegrías, especialmente a la hora de mejorar las vidas de muchas personas que se han puesto en sus manos. De hecho, ha relatado una de las experiencias más especiales que ha vivido en estos años de profesión: "Un chico muy joven me buscó. Tenían que operarle y quería ir a Estados Unidos, pero cuando llegó, el cirujano le dijo que no podía operarle. Una amiga suya me conocía, estuvimos haciendo un entrenamiento para esa cirugía y se operó", explicaba esta fisioterapeuta, que ha conseguido cambiar la vida de muchas personas.

La fisioterapia como método para mejorar la vida de los pacientes

Así, aseguraba que la fisioterapia también sirve para mejorar la calidad de vida. "Ramón y Cajal decía que a veces podemos curar, a veces podemos mejorar, pero siempre podemos aliviar. Esto es mucho de fisioterapia, lo que hacemos es aliviar y mejorar la vida de los pacientes", concluía Raquel Fernández.