Beneficios de tener verduras como mascota

Estas fotos del artista Han Bing están causando sensación en China. En ellas aparecen jóvenes paseando verduras que atan y arrastran como si fueran mascotas. Las adolescentes afirmaban que es una ayuda para superar la depresión y la soledad creciente en los últimos años por las exigencias económicas y sociales que demandan el sistema.

"Siento que puedo transferir mis pensamientos negativos acerca de mí mismo al repollo, ir a dar un paseo con él y regresar a casa sintiéndome mejor", declaró el joven Lui Ja Chen, de 17 años.

"Si veo a alguien con mi misma condición, es fácil empezar una conversación. Los repollos son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan suciedad en el pavimento".

¿Qué verdura os gustaría tener como mascota?