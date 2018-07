Echa a su gato de casa por ser gay

Europafm.com / Esto no es noticia

Una mujer de mediana edad ha echado a su mascota de casa por tener comportamientos ‘’antinaturales’’ con otros animales de su mismo sexo.

Bull, que es como se llama el gato de la señora, se acercaba mucho más a felinos macho que a hembras.

La mujer ha expulsado de su domicilio al gato dándolo en adopción no sin antes afirmar que: "cualquier persona interesada en este gato gay puede tenerlo porque no tengo ningún interés en él".

Como informa el blog de Antena 3 Esto no es noticia, por el momento Bull no ha encontrado familia pero su ex dueña ha sido motivo de burla y chiste en todo el vecindario.