Su madre le da palizas y tiene miedo a denunciar

La vida para ella no tiene sentido desde que sufre maltratos por parte de su madre. El resto de la familia también le ha dado la espalda.

Laura considera que no vale la pena vivir y que su vida no sirve para nada desde que recibe palizas horribles por parte de su madre. Su padre no hace nada por evitarlo aunque nunca le ha puesto la mano encima.

Además del maltrato físico también soporta el maltrato psíquico y la comparación constante de sus padres con su hermana pequeña. Tal ha sido su amargura que ha llegado a intentar quitarse la vida.

Todo el odio que tiene no es comparable con el amor a su familia por eso es incapaz de denunciar a la policía el maltrato que soporta. Desde Ponte A Prueba todo el equipo y la familia de Luchadores han ayudado a Laura a dar el primer paso para denunciar esta injusticia ante los servicios sociales y acabar de una vez por todas con una situación que le está costando la vida.