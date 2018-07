Recetas con preservativos

Desde el país del sol naciente nos llega un nuevo 'best seller' basado en el uso del preservativo con fines culinarios. A partir de ahora el sushi, la carne o las galletas se pueden elaborar a través de las ideas ingeniosas de Kagami Kyosuke.

Once son los platos de 'Recetas hechas con condones que me gustaría prepararte' , título bajo el que el japonés presenta este libro. Son fáciles y divertidos de elaborar siempre y cuando no sea la suegra quién vaya a comer a casa.

El objetivo principal del autor es promover el uso del preservativo en Japón, no sólo para evitar embarazos no deseados sino también para no contraer enfermedades de transmisión sexual.