Segunda oportunidad

Te hice un saludo con la mano para despedirte, aún me acuerdo de ese vestido violeta que llevabas puesto que tanto me gustaba y que te ponías por mí .

Sentí un escalofrío en la espalda cuando me giré, minutos después observé que mucha gente se acercaba a la acera donde nos habíamos despedido.

Llegué al lugar y estando en lo cierto eras tú Laura mía, "mi Laura corazón de Manzana" como yo te llamaba.

La ambulancia llegó en cuestión de minutos, te cogí de la mano todo el tiempo hasta que llegó el serevicio de emergencias.

No me dejaron subir así que cogí el coche negro que Sara decía que algún día nos daría mala suerte, y desafortunadamente ocurrió.

Cuando llegué al hospital te estaban inyectando suero en el brazo, yo me decía a mí mismo que todo iba a salir bien, aunque seas mi novia, eres mi vida y sin ti nunca podré vivir Laura.

Me quedé toda la noche en vela , esperando una noticia buena. Cuando me llamaron y me dijeron que estabas en coma.

Sabía que cuando despertaras no te acordarías de mí por eso te dejo esta nota cariño mío, ya han pasado cuatro años y sigo sin tener noticias tuyas. Miro tus fotos todos los días con los ojos llorosos las fotos de tu boda y de los hijos que tuviste con la peor persona que puedo imaginarme.

Hace 40 minutos tu madre me dijo que habías recordado todo y te acordabas de mí. Cuando recibas esta carta estaré en el avión con destino a Madrid para empezar otra vida junto a ti, cariño mío.

Con cariño Josep Lobató



Posdata: No puedo vivir sin ti.