El presidente de Islandia prohibiría por ley la pizza con piña

La pizza con piña, conocida en nuestro país como la pizza Hawaiana, ha estado a punto de tener los días contados en Islandia.

El presidente del país, Guöni Th. Jòhannesson, estaba dando una conferencia a unos estudiantes en la ciudad de Akurey cuando uno de ellos abrió el debate más inesperado: "¿Qué opina de la pizza en la piña?".

Lejos de tomárselo a broma, el presidente se sinceró y se lo tomó como un asunto de estado. Jòhanneson aseguró que si dependiera de él, pondría en marcha una ley que prohibiese la piña como ingrediente de una pizza.

Como era de esperar, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de las declaraciones del presidente. Así, comenzaba en las redes sociales el eterno debate entre detractores y fans de la mítica hawaiana.

Tal ha sido el revuelo que ha causado el asunto, que el mismísimo presidente ha tenido que aclarar sus palabras en Facebook. "Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado".

Menos mal. Larga vida a la pizza con piña.