Dos actrices porno responden a todas las preguntas de los usuarios en un encuentro virtual

En Estados Unidos, Tori Black y en España, Amarna Miller. Esta semana se ha dado la casualidad de que dos de las actrices más populares en ambos países han contestado abiertamente las preguntas de las usuarios. ¿Cuáles fueron las dudas más interesantes de los usuarios? ¡Te lo contamos!

Amarna Miller y Tori Black / Instagram

¿Te has arrepentido de alguna película?

TORI: Solo de una.

¿Cómo le dijiste a tu familia que querías dedicarte o que te estabas dedicando al porno, y cómo reaccionaron?

AMARNA: Mi profesión supuso un shock dentro de mi familia. Con el tiempo, y al cerciorarse de que tengo la cabeza sobre los hombros, la mente bien amueblada y un plan de futuro, han ido poco a poco aceptando a qué me dedico, pero siguen sin querer saber ningún detalle sobre mis rodajes, premios, portadas...

¿Tienes amigos o familiares que han cortado relaciones contigo solo porque haces porno?

TORI: Sí

¿Cómo te afecta tu trabajo en tu vida personal diaria?

AMARNA: Hay un estigma grande a nivel social y todas las que nos dedicamos al trabajo sexual lo sufrimos en nuestro día a día. Sobre todo si no tienes demasiados reparos a la hora de afirmar que eres actriz porno. Hace ya unos años que decidí ''salir del armario'' y contar con naturalidad a qué médico, sin hacer ningún drama de ello. Pero claro, cuando llega el momento te conviertes en un monito de feria y la gente se siente con el derecho a acribillarte a preguntas, muchas veces cuestionando tu propia aautoriasad o si estás haciendo esto porque realmente quieres. Cansa. Yo personalmente estoy cansada. Ojala llegue el día que pueda ponerlo sobre la mesa con naturalidad y nadie se quede ojiplático.

¿Te suelen reconocer por la calle?

AMARNA: En España, sí.

TORI: No.

Amarna Miller / Instagram

¿Qué has estudiado?

TORI: Periodismo en la universidad.

¿Dónde está el punto G?

TORI: Es diferente cada vagina.

¿Qué te pone?

TORI: La gente segura de sí misma.

¿Llegas a tener orgasmos mientras trabajas?

AMARNA: Depende. De la escena, circunstancias, prácticas, quién es mi compañero----A veces me corro y a veces no, pero tampoco me obsesiona.

¿Realmente disfrutas del sexo anal o lo finges?

TORI: Tengo un culo mágico y sí, me encanta.

¿Te han asignado alguna vez un papel incómodo a la hora de vivir el sexo?

AMARNA: He rechazado muchas escenas porque no coincidían con mi manera de entender el sexo. También he aceptado otras que, una vez en las escena, tampoco me he sentido cómoda.

Tori Black / Instagram

Una actriz porno, ¿se coge la baja cuando tiene la menstruación?

AMARNA: Cuando tenemos la regla usamos ''Soft Tampons''. Esponjitas que permiten la penetración e impide que la sangre salga.

¿Ves tu propio porno?

TORI: No, es raro.

Esta es una recopilación de las preguntas más interesantes, si quieres leer todas las preguntas y respuestas entra aquí (Amarna Miller) y aquí