Ricky García

Empecé con seis años haciendo de pastorcillo en una popular obra teatral navideña. A partir de ahí todo ha sido cuesta arriba...

He desarrollado gran parte de mi carrera en Madrid, aunque empecé en Los 40 Girona mi ciudad natal. Tuve también el honor de presentar el Late Morning en Radio Barcelona durante dos años.

El que era mi jefe por aquel entonces me ofreció mudarme a Madrid y formar parte de su equipo. Estuve algunos años disfrutando en Los 40 Madrid, fui uno de los pioneros en Máxima FM, presenté "fórmula 40" en 40 TV en la famosa torre Picasso. Presenté World Dance Music y me hice una gira por toda España haciendo el Hosting de los directos del programa. Aún recuerdo el festival Costa del Sol el día de mi cumpleaños y King África cantándome el "cumpleaños feliz" en clave La bomb" en el escenario delante de 100.000 personas, me dio un microfonazo y me saltó medio diente...

Paralelamente desarrollé mi faceta como productor de Imaging para radio y es digamos, mi otra gran pasión.

Mis videojuegos son los cacharros de mi estudio, donde paso la mayor parte del día. La otra parte la comparto con vosotros de 17:00 a 19:00 horas en Europa FM y sin duda es donde más disfruto ;)