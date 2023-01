Agoney ha coincidido con Joaquín Reyes en su visita a Tómatelo menos en serio, el bar de Chenoa en Europa FM.

El cómico ha visitado al programa convertido en Leonardo DiCaprio para celebrar el 25º aniversario de Titanic, hablar sobre cómo lleva cumplir año y reflexionar sobre su interés por las mujeres jóvenes.

"Cuando me echo novieta, cuando cumple los 25 años, la suelo pulir”, ha dicho DiCaprio, para la que "las novietas tienen un tope de edad".

El DiCaprio de Joaquín Reyes asegura que es honrado con sus citas: “Se lo digo a ellas cuando empiezo a salir con ellas. 'Si tu intención es seguir viviendo, si haces por vivir, que sepas que cuando cumplas 25 te voy a despachar".

"No he estado con una mujer mayor en mi vida. Nunca, nunca", ha asegurado con orgullo y ha explicado también por qué le gustan las jóvenes.

"48 años, 24 en cada pata"

El actor busca novias que tienen la mitad de edad que él. "Tengo 48 años, 24 en cada pata. No lo parece, lo único que se me está poniendo caraza. Hay veces que en las películas, si quieres un plano corto, tienes que alejarte porque tengo una cabeza como un tigre", ha explicado.

La cabeza, dice DiCaprio, sigue creciendo con los años. "El hombre cuando va madurando puede elegir entre pecho palomo, panceja... Pero el culo gurrumío y la caraza no te la quita nadie", le ha explicado a Agoney.

Leonardo DiCaprio y sus papeles en el cine

El ganador del premio Oscar a Mejor actor por El Renacido lleva una temporada sin estrenar película. ¿Por qué? No hay una explicación, pero probablemente tenga que ver con el tipo de personajes que le suele interpretar.

"Me gustan que tengan alguna cosilla, que cojeen, que hablen de una forma especial... Me gusta mucho el tontico, te suelen dar un premio con el tontico", ha añadido el actor, que también ha aclarado por qué fluctúa tanto de peso cuando no está grabando. “Los actores tenemos mucha ansiedad, somos inseguros... en cuanto podemos echamos viajes a la despensa y a comer".

