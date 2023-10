Carlos Marco y la odisea de compartir piso: "Un día me tuve que limpiar el culo con un cruasán"

A nuestro colaborador se le ha ocurrido un tema estrella para espantar a todo ser humano: compartir piso. Esa odisea. Carlos Marco ha sacado toda la artillería y ha empezado por él mismo, porque la ristra de anécdotas que arrastra al hilo de la convivencia son... Para escucharlas.

Cuando el exintegrante de la boyband Auryn llegó a Madrid, fue compartiendo piso con su novio. "Lo dejamos nada más venir. Pero seguimos compartiendo piso, muy civilizado todo". "Al principio del todo del todo yo cuando venía a Madrid me quedaba en casa de mi repre, con Dani, que dormíamos en un colchón hinchable", una espalda joven que lo soportó durante un año.

Pero el cantante sigue fuerte. "Luego se vino Alba de las Sweet California y vivimos en mi salón, porque yo estuve en un salón viviendo un montón de años, y mi anécdota con ella más importante es que un día me tuve que limpiar el culo con un cruasán". Una historia que claramente encabeza la lista de sucesos.

"Dentro de los dulces, al ser hojaldre y disponer de varias hojas..", apunta sabiamente Darío Eme Hache. "Supongo que lo tirarías al váter", preguntaba asustado Yon. "Nunca pensé que iba a contar esto, pero lo voy a contar: Alba nunca compraba papel higiénico y a mí siempre me generaba mucho conflicto con mi ex porque decía: 'es que Alba siempre gasta papel y no lo compra". Y un día supo cómo ponerle fin. "No había papel higiénico, me fui al armario, le cogí unos cruasanes y cuando fue a preguntar le dije: 'pues mira, están en el váter".

La venganza es un plato que se sirve.... Templado. En este caso, a temperatura ambiente.

