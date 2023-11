Chenoa: "Las iglesias son los únicos sitios donde no me piden fotos"

La fama tiene puntos a favor y en contra, como por ejemplo los fans. Son las personas que te apoyan y te siguen, pero a veces pueden no respetar la intimidad. Sobre ese tema, se ha pronunciado Chenoa en Tómatelo menos en serio y ha defendido que hay momentos en los que necesita "paz" y quiere alejarse de los focos.

Para evitar que le saquen fotos en ocasiones que no quiere, ella se mete en iglesias y allí no le piden nada "porque la ven rezando". Ha confesado que ella cree y es muy espiritual, aunque "es verdad que es el único momento que encuentra paz y no le piden fotos".

"Me sé dos o tres cosas de rezar, pero me embarga la paz cada vez que entro en una iglesia", ha reflexionado.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa