Laura Galán confiesa a Chenoa qué película de miedo le quitó el sueño: “No dormí en dos semanas”

Te interesa María Peláe improvisa una canción sobre la vida de Laura Galán con la música de Lola Flores

Laura Galán prefiere hacer cine de terror que verlo. La protagonista Cerdita se lo ha contado a Chenoa en Tómatelo menos en serio, su programa en Europa FM.

Las películas de miedo le dan pánico (como tiene que ser) y hay una que le quitó hasta el sueño. "Recuerdo ver El orfanato y no dormir en dos semanas. Me da mucho miedo", ha contado sobre este género en el que se enmarca su debut en el cine.

Cerdita es slasher rural, y es la primera cinta de este tipo que se hace en España con una actriz protagonista. "Lo bueno es que cuando acaba la película se abre el debate: ¿sigues estando con ella?", ha añadido Laura Galán sobre este trabajo que para muchos, incluida Chenoa, ya huele a Goya.

La actriz de 36 años interpreta a una adolescente que empieza la película siendo víctima del bullying. "Eso es lo que más miedo me da de la película", confiesa Laura Galán, que tiene este temor por ser un hecho que está a la orden del día. “No sé qué me da más miedo, que hagan bullying a mi hijo o que él haga bullying”, añade pensando en el futuro de su hijo Teo.

Y lo dice desde el otro lado de la barrera. Afortunadamente ella no sabe qué es estar en esta situación: “He sido gorda siempre y no he sufrido bullying. Eso debería ser lo normal”. No así Chenoa, que cuando llegó a España de Argentina recibió toda clase de comentarios despectivos en el colegio.

El sueño de Laura Galán

Laura Galán ha estado en el bar de Chenoa como en casa y ha visto cumplido uno de sus sueños. Ahora tiene otro pendiente y Chenoa ya le ha mandado un mensaje a Roberto Leal para que le ayude a hacerlo posible.

"Me encantaría ir a a Pasapalabra. Es mi fantasía, mi sueño. Aunque doy por hecho que voy a hacer el ridículo", ha confesado la actriz a la presentadora de Tómatelo menos en serio, que sabe de buena mano qué es hacer el ridículo en el concurso de Antena 3.

"A mí me preguntaron quién era la actriz de Farmacia de guardia", ha recordado Chenoa a la que le dieron tres opciones y dijo Javier Bardem: "Me dio tal ataque de risa que me dio igual".

La pregunta picante de Eduardo Navarrete

El mensaje en una botella a Laura Galán se lo ha dejado Eduardo Navarrete, que le ha puesto en un aprieto con su pregunta picante.

"¿¿¿Perdón???", ha dicho al leerla en bajo. "¿Cuándo echaste el último polvo? Un besi".

"Es un temazo porque tengo un hijo de seis meses", ha contestado con risa nerviosa. Ha dado la fecha exacta justo antes de pasar a las secciones de Carlotta Cosials y María Peláe, que le ha regalado un momentazo al dedicarle una canción.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM