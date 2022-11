Fran Perea terminó en Nueva York después de una noche de fiesta: "Me hice el pasaporte en la T4"

La noche más legendaria de Fran Perea empezó como una tarde de tranquis con su mejor amigo y terminó con el cantante de vacaciones en Nueva York. Así se podría resumir la historia que el cantante ha traído este viernes a Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa en Europa FM.

Fran Perea, que presenta el disco Uno más uno son 20, ha relatado esta historia con pelos y señales, porque la historia tiene miga. Ni siquiera empezó en Madrid, fue en Ciudad Real.

"Estaba haciendo un espectáculo en el festival de Almagro y volví a Madrid de tarde. Así que llamé a mi mejor amigo y le dije: 'Vámonos por ahí, Madrid ahora se me viene encima'. Yo aún llevaba la maleta de Almagro", ha contado el cantante y actor, que no ha concretado en qué año fue esa anécdota.

"Me dijo que no, que se iba a Nueva York al día siguiente y le dije: 'No pasa nada. Vamos a quedar, nos vemos, cenamos tranquilos...' ¡Lo lie! Después de cenar, una copita... A las 2, 3 de la mañana me dijo que se iba a casa y le dije: 'Si te esperas que dé la luz del Marula, me voy contigo a Nueva York'. Y me fui a Nueva York con la maleta de Almagro", ha contado el cantante demostrando que es una persona de palabra.

Se fue a Nueva York y fue todo tan improvisado que tuvo que arreglar la documentación a última hora: "No tenía pasaporte, me lo hice en la T4".

La historia no termina ahí porque cuando llegó a Nueva York tuvo una llamada improvisada: "Me llamó mi agente y me dice: 'Oye, Fran, que te estoy sacando los vuelos para Canarias, que tienes que estar en Canarias el jueves'. ¿Cómo? Era lunes. Al final me tuve que volver antes de Nueva York y me hice Nueva York-Madrid-Madrid-Las Palmas en cinco días".

Su hermano y compañero Víctor Elías

Fran Perea se fue con su mejor amigo a Nueva York de manera improvisada y con Víctor Elías, su hermano en Los Serrano, se iría también al fin del mundo.

"Me iría con él a una isla desierta. En general con la gente de Los Serrano hemos mantenido muy buen rollo y están muy involucrados en el proyecto y probablemente hagamos algo juntitos para el deleite de los fanes", le ha contado a Chenoa sobre su disco 1 más 1 son 20 y sobre un posible reencuentro de los protagonistas de la serie.

1 más 1 son 20 es una revisión del primer disco de Fran Perea, que incluye colaboraciones con Bely Basarte, Ana Guerra, Álvaro Benito y La Oreja de Van Gogh. "El disco tiene una canción inédita. La única que voy a hacer solo", ha añadido sobre este trabajo en el que Víctor Elías se encarga de los arreglos musicales y la producción.

Fran Perea debutó en el cine con Sean Connery

Fran Perea celebra con este disco el 20º de Los Serrano, pero no de su carrera. Antes salió en las series Al salir de clase (2001-2002) y El Comisario (2002-2003) y mucho antes participó en su primera película.

Era un bebé cuando debutó en el cine. Fue en una película protagonizada por Sean Penn, que él mismo recordó en octubre de 2020 cuando murió el actor británico.

Ese día bautizaron a Fran Perea. "Yo no estoy bautizado y el único bautismo mío fue en el cine", ha recordado el actor, que tenía seis/ocho meses cuando se sumó al reparto.

"Mi padre era extra y estaba allí esperando en una cola cuando pasó una mujer diciendo que faltaba el niño. Mi padre salió y dijo: 'Yo tengo un bebé'. Le preguntaron si podía traerlo y dijo ya mismo". Su padre figurante ganó 127 euros por aquel papel; Fran lo hizo gratis.

