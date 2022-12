Primero Rober Bodegas se convirtió en un cantautor bajonero y ahora Alberto Casado se ha puesto en la piel de un cantante canallita.

Pantomima Full ha vuelto este viernes a Tómatelo menos en serio para reírse de los tópicos que rodean a artistas como su Fran Ferdinán.

"Me putoestalla la cabeza del lío que montamos anoche", ha dicho nada más empezar sobre la presentación de su maqueta. "Fue un buen bolo. No es lo mismo bolo que un concierto". A un concierto tienen que ir mínimo 50 personas, a un bolo basta con que vayan tus padres.

"Tocamos tres horas de bolo, pero repetíamos. Hicimos versiones... Y luego... ¡fiesta en mi casa! Seguimos tocando. Wonderwall cayó cuatro veces", ha contado sobre la fiesta presentación de su maqueta Quien no apoya, no folla. Dice que es la mejor hasta el momento.

Él y sus amigos se lían muy fácilmente. Pasa tras un bolo o incluso una mañana de recados que se encuentran dos colegas del grupo. "Hay que aprovechar ahora que somos jóvenes, que tenemos 40 años", ha añadido.

Fran tampoco desaprovecha los momentos de fiesta para dar rienda suelta a su creatividad. "Yo compongo lololós. La gente está en un festival a las 4 de la mañana y no quiere cosas complejas. Quiere lololós y yo compongo lololós", dice sobre sus canciones.

El cantante canallita compone de noche porque las mañanas no van con él, tampoco la Nochevieja. "Es muy mainstream. Ni de coña salgo en Nochevieja y más en los garitos que ponen reguetón, que no es ni música; el trap... La gente que actúa en chándal. Yo no tengo chándal ni para estar en mi casa", apunta el cantante, y aclara cómo viste en las jornadas de sofá y manta: "Tengo pitillos y americana de estar en casa".

