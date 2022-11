Rober Bodegas y Alberto Casado —Pantomima Full— no han estado solos en su debut como colaboradores en Tómatelo menos en serio, el bar/programa de Chenoa en Europa FM. Han venido con su amigo Antonio Pena, un cantautor triste que cumple con todos los tópicos.

Antonio Pena, que ha coincidido en el programa con Carlos Baute , es un tipo un poco menos apagado porque ya ha empezad a llover, un tipo que con todos los problemas que hay en el mundo dice que "no hay motivos para alegrarse" y un tipo al que le gusta la música de Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. Como diría Alberto Casado, es "más de Aute que de Baute".

"Yo admiro tu música", le ha dicho al venezolano, "pero cuando veo los problemas que hay en el mundo me pregunto, ¿qué hago yo moviendo la cadera?". Valora su capacidad de hacer que con su música la gente pueda olvidar sus problemas, pero él no es capaz.

Antonio Pena está contento porque, como hay una guerra, ahora tiene más temas sobre los que escribir. "Ahora voy a sacar un tema por las víctimas, voy a sacar Bombas mal. Me ha venido bien. Serrat ha tenido un universo para componer que yo no he tenido".

Amanecer infinito es es el título del disco de Antonio Pena: "Son 12 letras, la música es la misma en todos". Para escucharlo en directo, no hay que ir a grandes estadios: "En sótanos pequeños. El calvario, la desgracia, la angustia".

Antonio Pena es fácil de reconocer por su ropa, siempre viste colores oscuros. ¿Y en verano? "El verano se hace largo".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa