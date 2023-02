Roi Méndez, sobre 'La función': "Me da un poco vergüenza sacar esta canción porque suelo mostrar otra cara"

Roi Méndez acaba de estrenar La función, una canción en la que muestra un Roi muy distinto al que conocemos.

El cantante refleja en su letra su lado más vulnerable y reconoce que al principio le costó compartirla.

"Me da un poco vergüenza sacar este tema porque estoy acostumbrado a mostrar otra cara, esta es muy drástica", ha contado este jueves a Chenoa en su visita a Tómatelo menos en serio.

El cantante apunta que ahora, una vez que la canción ha salido, está contento. "Me emociona y no me suele pasar que al escuchar una canción mía conecte tanto con ella", ha explicado durante la entrevista.

La función es una canción sin videoclip al uso y Roi lo explica diciendo que lo que buscaba con el vídeo que la acompaña es "plasmar la realidad".

"Me pongo los cascos para escucharla y me emociona. Ese sentimiento de verdad … Es un vídeo de cero euros pero que nada lo puede empatar, un vídeo de verdad, yo escuchando la canción y transmitiendo lo que siento al escucharla", ha contado el gallego, que ha lanzado una pregunta al aire. "Si tengo esta emoción que es de verdad, ¿por qué la voy a ocultar?".

"Es cierto que me lo podría haber currado más, al final cogí la cámara, no está ni enfocado y le di a grabar. Era como voy a grabarme escuchándola", ha contado Roi, que hizo una prueba similar con la gente cercana. Antes de sacar el tema se lo mandó a las personas cercanas y les pidió que se grabasen escuchándolo.

La canción y el vídeo muestran a un Roi sensible y su madre se llegó a preocupar al verlo: "Me dijo: 'Hijo, ¿estás bien?' Al ver el vídeo llorando se puede preocupar".

Y sí, está bien, pero Roi reconoce que es "muy exigente y muy negativo" con él mismo. "Con los demás no, pero al revés todo el mundo es increíble", ha añadido el cantante, que reconoce ocultarse detrás del humor: "Es mi escudo favorito".

La noche más legendaria de Roi Méndez

Roi Méndez se ha sincerado con Chenoa en todos los sentidos, porque el cantante también ha sacado a la luz cuál fue su noche más legendaria. "Fue la primera y única vez que me pegaron en la vida", ha contado el cantante, que ha detallado con pelos y señales lo ocurrido.

"Yo era un adolescente que aún no conocía la noche. Vino un hombre a pedirme fuego y le dije que no tenía. Me dijo que le consiguiese fuego, empecé a preguntar a la gente y él insistía así que cogí dos piedras. Era la época de El último superviviente y pensé que podía sacar alguna chispa", se ha justificado el cantante, que no salió bien parado con esta idea.

"El tío cogió, se quitó las gafas y empezó a pegarme. Pensó que lo vacilé", ha contado, confesando después que tardó en volver a salir y que ya lo hizo con mechero.

La letra de 'La función', de Roi Méndez

Nunca estoy de mi lado

¿Por qué es tan complicado?

¿Quererme solo un poco más?

Cuento mis chistes malos

Me invento juegos raros

Me adapto siempre a los demás

Cuando ya ha acabado la función

Me encierro solo a escribir en el salón

Ojalá me vierais más veces si guion

Poder cometer algún error

Caerte mejor o peor

Y es que

Duele

Camino de puntillas por si duele

Cuando hablan los demás y solo hieren

La sombra de aquel niño que aún no crece

Por miedo a naufragar

Busqué una luz y me perdí

Me llama mi pasado

Nunca fui el chico malo

Me exijo más que a los demás

La voz se me ha quebrado

Mi cuerpo derrotado

Y mi cabeza no deja de hablar

Y es que duele

Camino de puntillas por si duele

Cuando hablan los demás y solo hieren

La sombra de aquel niño que aún no crece

Por miedo a naufragar

Y es que duele

Camino de puntillas por si duele

Cuando hablan los demás y solo hieren

La sombra de aquel niño que aún no crece

Por miedo a aterrizar

Y es que duele

Y es que duele

Duele

Y es que duele

Cuando ya ha acabado la función

Me encierro solo a escribir en el salón

