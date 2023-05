Chenoa revela que un día le firmó un autógrafo a una fan en las bragas

Tómatelo menos en serio es el lugar perfecto para hacer confesiones inesperadas y este viernes no ha sido una excepción. La protagonista ha sido Chenoa que se ha sometido a una ronda de preguntas comprometidas por parte de nuestro barman de confianza Ventura.

Una de ellas ha sido sobre la locura más grande que ha vivido con una fan y ella ha respondido que una vez en una firma de discos, una chica le pidió un autógrafo y dejó con la boca abierta a la cantante cuando se bajó los pantalones y llevaba las bragas con su cara.

"Fue la más graciosa porque me dijo que le firmara ahí y lo hice", ha contado. "No me puedo olvidar de esa imagen porque me enseñó el culo", ha dicho entre risas.

Ventura ha querido saber que le escribió Chenoa en las bragas a esta chica y ella ha desvelado que fue un "muchos besos". "No quiso una firma en el CD ni nada, solo en el culo", ha añadido.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM