En yu Music nos gusta hablar con los artistas que tienen cosas que contarnos y está claro que Eva B es una de ellas, pues ha repetido en nuestro programa para hablarnos de su nuevo trabajo.

Todo sobre 'Cero', su nuevo disco

La cantante gallega acaba de presentar Cero, su nuevo disco, con un diseño absolutamente espectacular. Nos dice que, aunque parece algo súper artístico, realmente ha puesto una orla porque "no sabía cómo conectar las canciones del disco" y pensó que cada una podría tener su propio personaje.

También hablamos de Drogada, su nuevo single, del que también ha guionizado el videoclip. Sobre cómo surgió la idea, nos cuenta que "estaba en un bar, me dijeron que tenía que dar la idea y no sé cómo se me ocurrió", explicaba la cantante.

Este nuevo disco es pura esencia suya y la mayor parte de las canciones son escritas exclusivamente por ella. "Las he ido haciendo poco a poco y, durante el proceso, hubo algunas canciones que pensé 'esto no puedo meterlo, es una cumbia'", nos desvela la cantante.

Y es que, a pesar de que está muy bien producida, nos cuenta que fue una idea impulsiva que surgió cuando Camilo acababa de sacar Vida de rico: "En ese momento dije 'por qué no'. A lo mejor ve la luz, pero no conmigo como intérprete", detallaba.

Cómo es colaborar con Eva B

Este nuevo disco ha servido también para que Eva B pueda colaborar con nuevos artistas. Uno de estos temas es Ya no hay nous, que ha hecho junto Leo Rizzi, un artista al que admira un montón y del que dice, le hace mucha ilusión que algunas personas "lo hayan descubierto" gracias a ella.

Sobre posibles colaboraciones futuras, Eva B ha asegurado que, aunque le gustaría trabajar con mucha gente, "no creo que a esa gente le guste trabajar conmigo". "Me gusta mucho Ca7riel o Walls", aseguraba.

Eva B canta 'Drogada' en directo en 'yu Music'

Además de contarnos todo sobre Cero, Eva B tampoco ha dudado en cantarnos su último tema, Drogada, en pleno directo en yu Music. Con una versión acústica absolutamente espectacular, la cantante gallega se ha marcado una pedazo de actuación brutal en medio del programa.

¿Quieres ver la actuación? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!