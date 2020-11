Tini desvela el papel decisivo que tuvo La Voz en 'Un beso en Madrid', su tema junto a Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Tini Stoessel visitan 'yuMusic' donde han dejado patente su más que buena relación y su complicidad. Tanto el coach de La Voz como su asesora, han demostrado tener muy buena sintonía, algo que se evidencia en su romántico tema 'Un beso en Madrid'. Una colaboración en la que el exitoso talent show de Antena 3, ha tenido un papel decisivo.

La entrevista a Alejandro Sanz y a Tini ha arrancado por todo lo alto: ¡con una 'pullita' velada a la argentina porque se dejó la parte de abajo del pijama para la entrevista! Algo que al Madrileño "le sentó remal", comentaba divertida la cantante.

Desde luego la confianza y la amistad unen a esta pareja de artistas, que no han dudado en responder sinceramente a las preguntas de Lorena Castell y Carlos Marco sobre su colaboración, 'Un beso en Madrid', sobre cómo ha sido trabajar juntos, ¡y nos confiesan el papel decisivo que ha tenido La Voz en todo esto!

👉 Alejandro Sanz y Tini le cantan a los recuerdos en la balada romántica 'Un Beso en Madrid'

Además, nos hablan de cómo están viviendo estos momentos tan complicados para la industria de la música y el no poder ir de gira o dar conciertos como antes.

¿A QUIÉN LE CUESTA MÁS MADRUGAR PARA TRABAJAR?

"A mí me costaba más que a Alejandro", dice Tini, que asegura que "le sorprendió" que Sanz fuera tan serio, es "muy puntual". La primera pregunta de Lorena nos dejaba claro que Alejandro Sanz tiene "una parte suiza", como dice él mismo bromeando.

¿CÓMO HA SIDO LA REACCIÓN DE LOS FANS A LA COLABORACIÓN?

Los fans de Tini han recibido con mucha "emoción" su colaboración en 'Un beso en Madrid'. La cantante asegura que es uno de sus "cantantes favoritos desde que era chiquita", y su 'colaboración soñada' desde que empezó su carrera. "Nunca pensé en poder tener una canción con él ni conocerle, que es una de las cosas más lindas que me han pasado", asegura.

👉 Las preciosas palabras de Alejandro Sanz a Tini, su "co-coach" en 'La Voz'

Por su parte, Alejandro asegura que 'Un beso en Madrid' es una canción que "en cuanto me la envió, me llegó". "Es muy auténtica, se ve la autenticidad de ella, la pasión que le ha puesto", comenta. Muestra cómo es ella, muy "auténtica, muy transparente", comenta Sanz.

JUNTOS EN LA VOZ: COACH Y ASESORA

Tini revela cómo ha sido conocer a Alejandro Sanz, con quien lidera equipo en La Voz, y cómo fue exactamente ese hecho el que le "dio pie" a proponerle una colaboración: "Si no nunca me hubiera animado a enviarle una canción a Alejandro", confiesa.

"Y cuando conocí cómo es él, la persona que es", comenta Tini, "me sentí cómoda y libre de decirle 'tengo una canción que siento que tu voz puede quedar increíble, te la mando obviamente sin ningún compromiso'. Y Alejandro cuando la escuchó, me acuerdo textual que me dijo: 'Déjame que me meta en el estudio'", recuerda emocionada. "Y ya después ocurrió todo: yo llamando a mis papás", recordemos que Tini ha confesado más de una vez que su admiración por el madrileño también la comparten sus padres: "Mis papás se la pasaban escuchando Alejandro Sanz cuando yo era chiquita".

"Ellos llorando, la familia entera llorando, todos llorando emocionados", recuerda la argentina.

'UN BESO EN MADRID', SU PRIMERA COLOBORACIÓN

"La canción me encantó desde el principio", confiesa Alejandro Sanz, "y además los dos conectamos muy bien, nos hicimos muy amigos". "Me parece un privilegio poder estar en este momento cantando con ella", asegura Sanz en relación a la carrera de Tini, que a pesar de ser "tremendamente joven", lleva ya muchos años en lo más alto de la música.

Sin duda 'Un beso en Madrid' está recibiendo una gran acogida por parte de los fans de ambos. "Una canción cuando sale deja de ser tuya para ser de quien la escucha", comenta Sanz al hablar sobre las reacciones y la cantidad de covers que ya circulan por internet.

"Es una canción que habla de un amor que se recuerda con nostalgia y con alegría", comenta Tini, a lo que Sanz no duda en preguntar con cierta doble intención, "¿Pero a qué te refieres exactamente?" ¡Uy, uy, uy! A ver si ese "último beso en Madrid" habla de... 😂 "¿No estaréis hablando en clave?", le pregunta Lorena Castell a Sanz, que bromea asegurando que ahora está haciendo sus pinitos "en el periodismo".

AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA A ALEJANDRO SANZ Y TINI:

UNA GRABACIÓN A DISTANCIA

Mucha gente se pregunta si el vídeo lo han hecho juntos, pero no: "Ella estaba en Buenos Aires y yo en Madrid", comenta Sanz. "Me hubiese encantado poder viajar y estar allí", comentaba Tini, que no pudo ir a Madrid debido a las restricciones por la pandemia mundial del coronavirus.

¿CÓMO ESTÁIS LLEVANDO LA SITUACIÓN ACTUAL?

Lorena Castell ha querido saber cómo llevan esta situación tan complicada y el encierro, artistas tan acostumbrados a viajar constantemente debido a las giras, conciertos y compromisos.

"En general cuando no estamos de gira, somos bastantes caseros", comenta Sanz, que asegura que para él "estar en el estudio es casi un regalo porque muchas veces con tantas giras y tantos compromisos se te olvida una parte tan importante para nosotros como es estar en el estudio y no a la carrera, como se hacía últimamente los discos". "Poder encerrarte tranquilamente en el estudio y pensar y pasar horas dándole vueltas a una canción", es algo que para Sanz es muy valioso.

¡Vuelve a ver el programa completo a continuación! Y recuerda, tienes una cita con la mejor música y tus artistas favoritos cada sábado a las 19:00H, ¡con Lorena Castell y Carlos Marco!

ALEJANDRO SANZ Y TINI EN 'UN BESO EN MADRID'

.

El poder de un reencuentro con amigos, de una tarde romántica, unas cañas por Madrid... Eso es lo que vemos en el vídeo de 'Un beso en Madrid', una serie de escenas que cobran especial importancia este 2020, un año que nos ha hecho valorar mucho más la compañía de nuestros seres queridos.

Alejandro Sanz y Tini le cantan a un amor que ha terminado, pero que recordamos con cariño y nostalgia, y lo hacen desde el Museo del Ferrocarril de Madrid, un escenario que recrea los encuentros y despedidas que sacuden el corazón, y lo llenan de lágrimas, ya sean de tristeza o felicidad. El madrileño y la argentina le cantan a esos recuerdos imborrables, a los retazos de un amor que no desaparece a pesar del tiempo y la distancia.

Esta unión nace de la buena sintonía entre coach y asesora, que se entienden a las mil maravillas en La Voz de Antena 3, donde han compartido la admiración que sienten el uno por el otro. "Mis papás se la pasaban escuchando Alejandro Sanz cuando yo era chiquita", recordaba Tini, que está convencida de que "es lindo el hecho de poder mezclar diferentes edades, es interesante que seamos de generaciones distintas".

👉 Finalizan los Asaltos de La Voz: Emoción, pases directos, voces desgarradoras y un sueño que tendrá que esperar, ¡así quedan los equipos!

El tema ha sido compuesto por Sanz, Tini, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, estos últimos además productores junto con Alfonso Pérez y Chris Hierro.

LETRA DE 'UN BESO EN MADRID' DE TINI STOESSEL Y ALEJANDRO SANZ

Recuerdo que contigo fue tan diferente

Tan natural (Tan natural)

Jugando, me decías que leías mi mente

Y era verdad (Y era verdad)

Aún guardo cada carta que me diste (-te)

Y aunque hay palabras que nunca dijiste (-te)

El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no

Aunque yo sé que es tarde para recordar

Una noche rota

Fue la última vez que te perdí

Una vida loca

Cuando sin querеr me despedí

Y hoy quе tú ya no estás, tú ya no estás

Tú ya no estás aquí

Sé quedó en mi boca

Una historia, una canción y un beso en Madrid

Parecen solo días y va casi

Un año y aunque lloré

Yo sé que estamos bien

Pero a veces te extraño

Yo te adoré

Yo te adoré con locura

Y aunque el tiempo todo lo cura

Hay amores que se olvidan

Hay que amores que siempre duran

Esto no fue una aventura

Pero tuvo que terminar

Aunque yo sé que es tarde para recordar

Una noche rota

Fue la última vez que te perdí

Una vida loca

Cuando sin querer me despedí

Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás

Tú ya no estás aquí

Sé quedó en mi boca

Una historia, una canción y un beso en Madrid (No)

Sé que hubo un beso en Madrid

Un beso en Madrid (Hubo)

Una historia, una canción y un beso en Madrid, no

Un beso en Madrid (Hoy quedan en mí)

Una historia, una canción y un beso en Madrid

ASÍ ES YU MUSIC

Europa FM y Vodafone yu refuerzan su compromiso con la industria musical, abriendo un espacio dedicado 100% a la música y a los músicos, que cada sábado hablarán con Lorena Castell y Carlos Marco, enfrentándose además a divertidos y provocadores retos en los que los 'yusers' tienen mucho que decir.

¡Te esperamos cada sábado a las 19.00h en Europa FM!