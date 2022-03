Dani Fernández: "En las canciones de desamor hablo en indirectas, que cada uno saque su propia conclusión"

Como todos los domingos, en yu Music traemos lo mejor de la música urbana de nuestro país de la mano de Lorena Castell y Bnet. Hoy hemos charlado con Dani Fernández, que acaba de presentar su último disco, Entre las dudas y el azar.

En este nuevo álbum, el cantante habla sobre la dicotomía entre lo que se puede controlar y lo que no: "Yo me dejo llevar mucho para lo bueno y para lo malo, soy un liao'. Y también soy un rayado con las cosas que nos preguntamos muchas veces y, cuando pensé en el título del disco, quería hablar sobre si todo lo que nos pasa es por el destino o porque lo hemos decidido así", confesaba el intérprete de Dile a los demás, que aún no ha podido responder a esa preguntar.

También nos ha confesado que es un poco indeciso e inseguro y que ese problema también le afecta para componer: "Uno de los temas del disco habla de esa inseguridad. Cuando me pongo a escribir, muchas veces tiro melodías o letras porque creo que son una mierda y hay veces que tengo que confiar más en lo que tengo. Muchas veces las ideas que tengo no llegan a nada. Las borro y ya está", ha explicado Dani.

La estética de los juegos de azar

Este nuevo álbum guarda mucha relación con el azar y es por eso que Dani Fernández también ha querido darle una estética de juego a la portada del disco e incluso a sus videoclips.

De hecho, ha recordado que el de Clima Tropical giraba en torno a un strip billar, "una metáfora del inicio de una relación, de ese tira y afloja de quién da más, metes una bola y me quito prenda". Y aunque no se ha atrevido con este juego, a algún que otro strip sí que ha jugado...

Un viaje a Las Vegas

Dani Fernández incluso ha relatado que muchos de los video lyrics de sus canciones fueron grabados durante un viaje a Las Vegas con un amigo suyo: "Nos fuimos a grabar sin permiso. Le pedimos permiso a la chica, diciéndole que éramos de España, y nos dijo que sí que podíamos. Fue muy guay porque son todo video lyrics y pensé que ya que me iba con un colega a Las Vegas y queríamos conocerlo, pues pensamos que nos íbamos con una cámara y ya está. Sacamos siete vídeos".

Incluso llegó a plantearse lo de casarse en Las Vegas... aunque por poco tiempo: "Uno de los vídeos es en una de las capillas en las que se casó Michael Jordan y como es una de las más emblemáticas, quisimos hacer un vídeo fuera. La canción es una canción de desamor y la quisimos hacer como que realmente luego no llegó esa persona y entonces me voy".

El propio Dani se atrevió también a apostar en los casinos de la mítica ciudad estadounidense y admite haberse quedado impresionado con las tradiciones del país: "Me lo pasé muy bien, apostamos muchísimo. Las copas son gratis mientras estás apostando y se puede fumar. Nos quedamos alucinados. Me vine con menos dinero de con el que vine".

Su canción más personal hasta la fecha

Este nuevo disco, además, incluye un tema muy personal, el más emotivo hasta la fecha de los que ha compuesto: Si tus piernas. Pero, aunque la persona a la que va dirigida este tema tan desgarrador sí sabe que es para ella, prefiere no decirlo cuando las compone.

"En las que hablan de desamor yo hablo en indirectas y que cada uno saque su propia conclusión. Ahí, cuando eres un poquito más duro con alguien o de echar de menos, meto más indirectas, pero no me han contestado. A lo mejor no se han dado cuenta...", ha bromeado.

Además, el cantante no ha querido irse sin dejarnos un adelanto de cómo suena su Plan Fatal en acústico. ¡No te puedes perder su increíble actuación en yu Music!

Así ha sonado la versión acústica de 'Plan Fatal' de Dani Fernández en directo // Europa FM

¡Vuelve a ver la entrevista completa a Dani Fernández!