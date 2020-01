Ángela Sosa: "El fútbol femenino crece. Las jugadoras quieren estar en la Liga, antes nos queríamos ir fuera"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

A la futbolista Ángela Sosa le han puesto una placa en el pasillo de las leyendas del Atlético de Madrid... ¿Una vez entras en ese pasillo de la fama ya no te pueden quitar, no? "No, porque formas parte de la historia del Atlético", nos dice la futbolista, que celebra que el fútbol femenino es cada vez más sonado. "El nombre te lo tienes que ganar en el campo, no por un escudo", cuenta.