Descubre a Ger, el joven humorista que triunfa con su crítica social: "Siempre he querido ser Lady Gaga"

Vivía en el sur de Madrid pero ha traicionado sus orígenes humildes para mudarse al centro. Ger es uno de los jóvenes que más repercusión está consiguiendo gracias a sus divertidos sketches. "En TikTok resubo cosas que subo en Instagram, yo es que me enfoco en Instagram", explica el joven.

"Yo te veo un chiste bueno y lo copio, aunque luego diga que es un homenaje", le dice a Victoria, que le reclama que entonces "van a pachas" en cuanto a la pasta. "Me siento muy vinculado al tipo de humor que hace la gente que lo peta", asegura el joven, que tiene referentes de su generación como Lalachus, Andrea Compton, Ter, Bertus... "Soy muy poco original, los conocéis a todos", asegura Ger, que no deja de repetir que siempre ha querido ser como Lady Gaga.

Pero Ger no solo hace humor, también tiene tiempo para hacer análisis de la actualidad o contar dramas existenciales. "Hay temas sobre los que no me siento preparado para hablar, como el conflicto de Afganistán. No es que no quiera mojarme, es que no soy una opinión valida para el resto", explica.

¿Qué piensa del odio en las redes?, ¿cómo reacciona si recibe insultos? "Mi primer instinto es matar, pero luego no porque te pueden denunciar", dice el joven, que comenta que "muchas veces la crítica social no está ni guionizada, me salen 20 minutos de vídeo, así que hay que condensarlo".

Ger es ayudante de cocina en la segunda temporada de ByAnaMilán. "Me escribió Ana por Instagram y me pidió el número, me llamó y me dijo que quería que saliese en su serie. Me desmayé y me desperté directamente en su serie", bromea antes de asegurar que le encantaría seguir con esta faceta de actor. "Salir en Paquita Salas sería un sueño".

Puedes ver a Ger en el minuto 1:05:

