Juan y Raúl del Pozo presentan 'Live is Life': "Fuimos a dar una vuelta por Santiago con las bicicletas de los 80 y la gente flipaba"

Juan y Raúl del Pozo son tan parecidos que incluso cuesta distinguirles. Recibimos a la pareja de hermanos e intérpretes, que nos presentan la película Live is Life , que llega este viernes a los mejores cines.

Juan y Raúl del Pozo ya saben distinguirse el uno del uno, pero no siempre les ha resultado fácil. "A veces vemos alguna foto de cuando teníamos tres o cuatro años y nos despistamos", aseguran nada más arrancar su entrevista en el parquecito. Ahora cada vez se parecen menos, cada uno ha ido desarrollando sus propias facciones, personalidad, gustos... Lógico.

Este viernes estrenan la película Live is Life, una historia con Galicia como escenario y basada en los años 80. La canción de la banda sonora que da título a la película es bastante antigua, así que con su juventud... La habían escuchado alguna vez pero no la tenían controlada.

En el film, la Ribeira Sacra guarda un secreto y los hermanos la recorren en bicicleta en busca de algo mágico. En el rodaje vivieron un montón de anécdotas pero lo cierto es que fue hace ya tres años, antes del coronavirus. "Los gallegos manejaban muy bien la bicicleta porque están acostumbrados, pero yo no me manejo demasiado bien, se me ve en la cara que voy con la velocidad", dice Raúl. "Estabas acojonado", se sincera Juan.

El personaje de Juan está atravesando un cáncer en la trama, así que cuando su madre le vio rapado por exigencias del guion se quedó a cuadros. "No la avisé y cuando abrió la puerta de la habitación se quedó un minuto sin hablar, a mi me impresionó también pero dije 'mira qué guay, no voy a pasar calor", dice. Su hermano y el resto de compañeros de reparto utilizaron pelucas para sumergirse en los 80. "Fuimos a dar una vuelta por Santiago con las bicicletas de los 80 y la gente flipaba", recuerdan.

