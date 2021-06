Jesús Castro y Rubén Ochandiano hablan de 'Hombre muerto no sabe vivir': "Cuando la vi no me reconocía"

Jesús Castro y Rubén Ochandiano se vienen a yu No te pierdas nada a hablar de su nueva película 'Hombre muerto no sabe vivir' y, de paso, echarse unas risas.

'Hombre muerto no sabe vivir' es el título de la nueva película de Jesús Castro y Rubén Ochandiano, que trata una historia de tráfico de drogas pero llega con un tráiler que no ha convencido mucho a sus actores.

"Es uno de los pocos casos en los que el tráiler es peor que la película, la peli es heavy", dice Ochandiano, que cuando leyó el guion se quedó fascinado por su personaje. "Luego vi la película y no me reconocía", dice Ruben, que interpreta a un joven un poquito "girado". "A mi me daba un poco de miedo rodar con él", bromea Jesús Castro. Lo cierto es que ambos actores se han echo muy amigos y se nota su buen rollo. "Eso no lo eliges tú, eso pasa, pero sí que desde el minuto uno tuvimos una conexión", aseguran los dos.

'Hombre muerto no sabe vivir' cuenta una historia de mafiosos en crisis en la Costa del Sol y el personaje de Jesús es un joven que "para llegar donde él quiere le da igual lo que hacer, no tiene escrúpulos".

El film tiene bastante violencia y Jesús Castro nos cuenta que rodar escenas de acción es bastante divertido. "Sacas la adrenalina para fuera y hasta me viene bien, me gusta", cuenta el actor, que hace poco se encontró al alcalde de Madrid en un partido de fútbol. "Juega bien, la toca bien, fue un partido benéfico y me lo encontré, yo no sabia que iba a ir, Almeida me sonaba a exjugador portugués, no sabía quien era", confiesa Castro.

Terminamos con Sergio Bezos, que quiere conocer un poquito más a los dos actores para ver si un día consigue protagonizar una peli con ellos. "Esto pinta Goya", bromea Castro.

