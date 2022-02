Lorena Castell hace su testamento en vida en yu, No te pierdas nada

A Dani Mateo le regalaron una estrella a su nombre. Esa es la exclusiva con la que Lorena Castell arranca su sección de este martes, en la que parece que se ha propuesto destapar las intimidades de los excolaboradores del programa.

De intimidades amorosas pasamos rápidamente a las tarifas que hay que pagar por mantener los nichos. A Castell le parecen cantidades desorbitadas y por eso quiere dejar bien claro qué prefiere ella en el caso de que le sucediese algo.

El testamento en vida de Lorena Castell

"Si a mi me pilla que yo me muero, por lo que sea, en un accidente o con un parraque en un sitio exótico... Bueno, si es un sitio de mierda y de frío no, no me dejéis allí, pero si estoy allí, donde esté, en un sitio exótico, dejadme allí porque seré yo la que habré querido ir, entonces para qué voy a volver", discurre la colaboradora.

A favor de Chanel por el hate en redes

Cambiando ya un poquito de tema, Castell considera que no es necesario criticar tanto la propuesta de Chanel y la polémica que se ha generado después de proclamarse ganadora del Benidorm Fest.

"A mi me flipa la canción", dice Castell, que asegura que es una contradicción defender y aupar el tema feminista de Rigoberta mientras se critica a otra mujer.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 38:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.