Lorena Castell revela el propósito de Año Nuevo que más le ha durado: "Hasta julio"

Estrenamos año y repetimos propósitos. Cada 1 de enero nos viene a la cabeza una lista de propuestas de cosas que hacer para que nuestra vida sea un poquito mejor durante los próximos 12 meses. Que si apuntarse a inglés, caminar más, hacer deporte, apuntarse al gimnasio, decir más gracias, decir más veces no...

Hay una lista infinita que ha repasado este lunes Lorena Castell en su visita a yu, No te pierdas nada y que le ha servido para hacer una revelación. "Hay años que los propósitos me duran meses, otros semanas... pero nunca me ha durado hasta el año siguiente", ha dicho la colaboradora yuser, cuyo propósito de Año Nuevo más longevo lo hizo el 1 de enero de 2021. "Pensaba que iba a hacer un entreno y me duró hasta julio", ha confesado.

"En julio me vi que estaba debuti y luego ya en septiembre empecé a flojear, en octubre tuve un pequeño bajón, en noviembre me abandoné y en diciembre pensé en dar la vuelta a la movida pero vi que no me daba tiempo", ha dicho la colaboradora.

El ritual fallido de Lorena Castell

Para este año no ha dicho cuáles son sus propósitos, pero sí ha contado que tenía un ritual previsto para Fin de Año que dejó a medias.

Más que dejarlo a medias, Lorena Castell directamente no lo hizo porque le daba pereza. Había cenado demasiado.

Lo que quería hacer era coger una maleta y dar vueltas a su casa para tener un 2022 viajero. No le preocupa, no lo había hecho antes y siempre ha viajado lo suficiente. ¿Por qué iba a cambiar ahora su suerte?

