Menuda desilusión se han llevado Ana Morgade y Valeria Ros cuando han descubierto que el público de hoy no venía a verlas a ellas, sino para estar cerca de Maite Perroni, nuestra invitada de este martes.

La actriz dio vida a Lupita, una de las protagonistas femeninas de RBD: Rebelde, la novela mexicana que nació como una adaptación de Erreway. Tanto ella como el resto de intérpretes se convirtieron en un fenómeno de masas. Montaron un grupo, vendieron millones discos e incluso hicieron giras internacionales.

"Han pasado 18 años, no la he vuelto a ver y se me olvidan muchas cosas, pero siempre estará en mi corazón", explica la actriz sobre esa época, de la que se ha quedado con una sensación increíble. "Lo mejor son ellos", dice dirigiéndose al público que ha venido a verla a plató. "Hay algunos que ya son papás pero es bonito ese amor", cuenta Perroni antes de confesar que a día de hoy recuerda con mucho más cariño su etapa en la banda RBD que en la serie.

"Yo en mi vida había cantado, al principio decía 'qué hago aquí', el tiempo me hizo disfrutarlo y terminó siendo un regalo hermoso de la vida. Luego estuve un tiempo más haciendo música pero mi pasión es la actuación", explica. Su sueño sería seguir actuando toda la vida, hasta hacerse "viejita".

Este año se ha estrenado una adaptación de Rebelde Way, la versión argentina. "Vi los promocionales, es una buena oportunidad para esta nueva generación, es un proyecto increíble y me da mucho gusto que la hayan hecho. Es una nueva historia, una nueva generación, son más jóvenes", cuenta.

Su nueva película

Su último proyecto se llama No puedo vivir sin ti. "Es una película muy entretenida, está llena de misterio. Hay problemas del pasado que vuelven al presente", dice la intérprete, que describiría la serie con el emoji del fueguito, el susto y el diablito morado.

La culpa está muy presente en la trama de los personajes. "Tiene una relación rota con su hermano y Blanca quiere recuperarlo", dice sobre su personaje, que provocó el incendio que mató a sus padres.

La actriz ha venido desde México a Madrid y no tiene datos en el teléfono móvil, algo que podría ser un auténtico drama para cualquiera en pleno siglo XXI. "Llevo tres días sin internet. Solo en el hotel. Con el tiempo mi relación con el teléfono cada vez es más distante, y ese es el problema que tengo con las personas, que como ahora solo comparten por redes sociales... Pueden pasar 15 días que no contesto el teléfono", asegura. "Creo que es importante darnos tiempo para nosotros mismos", reflexiona.

"Llevamos un año pero nos conocemos hace 20"

Gracias a una inocente pregunta de Valeria Ros sobre las primeras citas hemos descubierto que Maite había venido acompañada de su novio a plató. Se trata de el productor Andrés Tovar.

La actriz está enamorada de Andrés Tovar, un joven al que conoce desde hace 20 años. Sin embargo, solo llevan uno de relación. Cuando se reencontraron, surgió la chispa. "Cuando la vi hace 20 años caminando por los pasillos de la televisora dije 'wow'", dice el afortunado.

