Original Elías y Moncho Chavea: "El videoclip de 'Rakatá Remix' lo hicimos con la gente del barrio, vinieron los municipales"

¡Han venido por separado y ahora por fin los tenemos aquí juntos! Original Elías y Moncho Chavea forman uno de los dúos más exitosos de la música urbana. Rakatá es disco de oro y uno de los temas más escuchados de TikTok en todo el mundo. ¡Hay millones de challenges por todo el globo!

Con Yotuel, Beatriz Luengo, La Mala Rodríguez y Nyno Vargas hicieron un remix de Rakatá que casi lo ha pegado todavía más. "Algunos amigos se han enfadado por que no los hemos llamado", cuenta Elías sobre esta maxi colaboración, a la que Yotuel casi se autoinvitó. "Me llamó Yotuel y me dijo 'falto yo'", cuenta entre risas.

El rodaje del vídeo de Rakatá Remix

Para el videoclip de Rakatá Remix movilizaron a todo su barrio. No tenían tiempo de alquilar un estudio y se fueron para la plaza. "Costó 300 euros y lo hicimos con la gente del barrio", cuenta Elías, que llevó botellas de agua para todos "Tenían barra libre en el chino", añade Chavea.

Después de casi dos horas grabando aparecieron los municipales para saber por qué tanto barullo. "Vinieron los municipales, pero da la casualidad de que reconocieron a mi padre por los Gipsy Kings. Le dijeron 'ah, usted es el pastor' y dijo 'sí, está grabando mi hijo, tal' y nos dieron un poco de chance (oportunidad)", cuenta. "Cuando vi a mi padre sudando porque le empujaban los niños que querían entrar en el vídeo flipé", dice.

La improvisada creación de Rakatá

La melodía y el ritmo de Rakatá surgieron de la forma más inesperada. "Estábamos haciendo un repertorio, estábamos alegres, le dijimos al Dj que queríamos improvisar", cuenta Elías, que aclara también que más que trabajo era un encuentro de amigos.

"Esa fiesta graban, la publican, y cogen el audio y de repente vemos a Pablo Motos bailándola", revelan. Fue ese el momento en el que se dieron cuenta de que las reproducciones no paraban de subir y multiplicarse. Habían creado un éxito.

Así nació La Cafetera

Con Nyno Vargas, Omar Montes, Yotuel y Beatriz Luengo se han vuelto a unir ahora para La Cafetera, un tema que va camino de los cinco millones de reproducciones. "Cuando tienes un tema tan exitoso luego te preguntas 'a ver qué hago era ahora'", dicen.

Pero es que Elías y Moncho Chavea tienen un talento innato para crear éxitos y basta que les llegue la inspiración para que se pongan manos a la obra.

