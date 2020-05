Pesas rusas, kilos de más, soledad en cuarentena... Hugo Silva y Carlos Santos presentan 'El Ministerio del Tiempo'

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Hugo Silva y Carlos Santos en 'yu' / yu, no te pierdas nada

La cuarta temporada de El Ministerio Del Tiempo se estrenó la semana pasada después de dos años de parón para el rodaje y claro... ¿Han parado mucho a Hugo por la calle para felicitarle? "Con la mascarilla no se me ve el bigote y los fans no caen", bromea.

Carlos Santos será Pedro Almodóvar en el capitulo de esta semana, que recordará la época del director de cine junto a Fabio Magnamara. ¿Nervioso por la interpretación? "Con mucho respeto, porque es una de nuestras figuras más reconocidas, además era la época donde estaba buscándose... Y esto que se inventa con Magnamara era una competición a ver quién llamaba más la atención", explica. "Hugo me ayudó porque ha trabajado con él", confiesa.

¿Y qué pelis ha visto Hugo Silva estos días? "Orthodox, termine ayer Fleabag... Y estoy viendo mucho cine de Chaplin, me ha dado por ahí".

¿VUELVEN LOS HOMBRES DE PACO?

Parece que quien calla, otorga... ¡Aunque no han soltado prenda! "No puedo decir nada", sentencia Hugo Silva. Carlos Santos escapa de cámara... ¡¡Pillados!!

QUIÉN ESTÁ PEOR...

Iremos viendo quien está más en la mierda con las preguntas de Pablo Ibarburu... ¿Cuántos amigos tienen?, ¿cuántos kilos de más han cogido en la cuarentena?, ¿se machacan mucho haciendo ejercicio?, ¿se sienten muy solos a menudo?...

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.