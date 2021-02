Nya de la Rubia, El Cejas, Samantha Hudson, Andrea Compton, Lorena Castell y más en yu, No te pierdas nada (23/02/2021)

EL CEJAS LLEGA TARDE AL AVE

No ha podido llegar a plató y esperamos que tenga una buena razón... ¡Charlamos con El Cejas! "Me han cerrado las puertas del AVE, estaba viéndolo ya, pero me cerraron", dice, disculpándose por su ausencia en plató. "Salía a y 34 y llegué a y 32", confiesa.

Eso sí, el colaborador ha dejado las cosas hechas por si pasan cosas como estas... ¡Así que dentro reportaje! Esta semana El Cejas sale a la calle a preguntar por los planes a largo plazo y la improvisación. ¿Cómo nos gestionamos a la hora de hacer planes en plena pandemia?

👉 Puedes ver a El Cejas en el minuto 18:

NYA DE LA RUBIA PRESENTA 'LO JURO'

¡Recibimos a Nya de la Rubia! La cantante nos cuenta que en realidad se llama Isabel Estefanía y que su familia la llama Isa, pero que para el nombre profesional ha preferido elegir 'Nya', librándose del Estefi, Fani... ¡Mucho más original!

La cantante nos presenta 'Lo Juro', su nuevo tema, que llega con un videoclip con mucha fuerza rodado en una cárcel. "La canción habla de no encarcelarse. Me lo imaginé como una cárcel de mujeres, no encarcelar el arte", explica sobre la letra y el significado del tema. Pero cuidado porque rodar el vídeo no fue poca broma... "Un mal rollo en la cárcel que flipas, una presión ahí... Aparte del frío. Era una cárcel de mujeres de verdad, de la época de Franco", nos cuenta. "En una de las celdas, que era negra entera, te quedas ahí media hora... Y te cagas".

Además de la música, Nya de la Rubia ha participado en series como Mar de Plástico, Servir y Proteger... ¿Cómo compagina ambas facetas? "No puedo tirar ni por una ni por otra, pero es cierto que a mi laque me gusta es crear, escribir letras, trabajar con el productor... Pero desde pequeñita he querido ser actriz", asegura. "Cuando hago las dos cosas al mismo nivel acabo con un tic en el ojo", cuenta.

👉Puedes ver a Nya de la Rubia en el minuto 28:

ANDREA COMPTON, ENGANCHADA A EL INTERNADO

Si crees que eres un entendido del cine y las series... ¡Olvídate porque Andrea Compton te barre! La youtuber nos cuenta que ha estado varias semanas sumergida en el rodaje de El Internado: Las Cumbres, pero no solo eso, también se ha ido a la premiere de la serie micrófono en mano para preguntar a los actores si están nerviosos por el estreno. Además, Dulceida hará un cameo. ¡Flipa!

👉 Puedes ver a Andrea Compton en el minuto 44:

SAMANTHA HUDSON, SIEMPRE EN TENDENCIA

¡Recibimos a la Miranda Makaroff de los pobres! Samantha Hudson vuelve a sentarse en el parquecito de yu para contarnos cuáles son las tendencias que más se ven tanto en la calle como en las redes sociales.

¿Qué dice Vogue de las nuevas tendencias?, ¿qué llevaremos este 2021? "Por lo visto ahora se lleva el rollo tenista", cuenta Samantha Hudson, la reina de los frescos de supermercado. "Dicen que el color de moda va a ser el color pelota de tenis, a nivel de gama cromática". También se vuelven a llevar los nikkis cortos y los pantalones apretados.. "El barrio de Salamanca está dando palmas con los chalecos, que también se van a llevar un montón".

"Ser guapa está desfasado", le dice Samantha a Ana Morgade, que reconoce que no se ve vestida con el rollo chandalero que se lleva ahora. "Además vuelve el pelo rubio platino. Dicen las revistas de moda que Christina Aguilera es precursora de esta tendencia, pero yo no estoy de acuerdo. Las mechas las puso de moda mi prima Tamara".

👉 Puedes ver a Samantha Hudson en el minuto 54:

LORENA CASTELL, EXPERTA EN EL MUNDO RANDOM

¡Momento de saludar a una colaboradora que sabe de todo! Lorena Castell viene con el nivel de intensidad muy arriba porque el documental 'Eso que tú me das' de Pau Donés que emitieron en laSexta hizo mella en la presentadora. ¡Repasamos las lecciones de vida de Pau Donés!

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:07:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes a las 14h en Europa FM.