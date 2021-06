Nyno Vargas visita yu No te pierdas nada (15/06/2021) // yu No te pierdas nada

¡Martes en yu No te pierdas nada! En el menú de hoy tenemos a Nyno Vargas, nos presenta su nuevo disco 'El efecto Nyno continuará', Samanta Hudson nos trae tendencias, Lorena Castell cositas random y JJ Vaquero sus chistecitos habituales.

La primera en pasar por yu No te pierdas nada este lunes es Samantha Hudson, la autodenominada "Miranda Makaroff de los pobres". ¿Quieres estar al día de las tendencias? Atento a sus consejitos.

Nyno Vargas acaba de estrenar su nuevo disco, 'El efecto Nyno continuará', que es la segunda parte de su primer álbum.

Mala Rodriguez, Juan Magán, Lérica, El Junco... El artista ha contando con un montón de artistas para esta segunda parte. "El disco iba a salir en febrero del año pasado, pero me fui a Honduras y había muchas colaboraciones sin cerrar, así que la espera ha sido para bien, es gente que yo he escuchado muchísimo", explica el cantante, que ya está trabajado el siguiente disco en Miami. "Estaré allí par de meses y me traeré colaboraciones de artistas de allá, aunque seguiré metiendo gente de aquí", revela.

Lorena Castell se ha levantado pensando en la canción del verano y ha venido al yu a debatir cuál es mejor: Aserejé, la Macarena, La Bomba... ¿Y el bananakiki de Leticia Sabater? ¡Madre mía!

Este fin de semana JJ Vaquero se ha cruzado media España de Santiago a Valencia para actuar y sí, es cierto que estaba cansado, pero... ¿Tanto como para confundirlo con un peregrino?

Vuelve a ver yu No te pierdas nada:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.