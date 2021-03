yu No te pierdas nada | Con Nyno Vargas | #yuNynoVargas

ANTÓN LOFER Y LAS ESTADÍSTICAS

Un colaborador tan experto en redes que cada vez que viene nos suben los seguidores. ¡Recibimos a Antón Lofer! El colaborador nos habla de las estadísticas de Youtube, es decir, la retención de audiencia, el tiempo de visualización, la medición de los suscriptores... ¡Hay mucha tela que cortar!

"Hay que generar comentarios, los likes cuentan una mierda. Cuenta que se suscriban, vean el vídeo recomendado...", cuenta Lofer, que además también está en Twich jugando a videojuegos. "Juego a juegos de miedo porque me da miedo y la gente se lo pasa muy bien".

👉 Puedes ver a Antón Lofer en el minuto 29:

NYNO VARGAS NO QUIERE QUE TE ENAMORES

¡Recibimos a Nyno Vargas! El cantante se sienta en nuestro parquecito para hablar de su nuevo tema 'No te enamores', una canción que llega con un videoclip muy sensual. Él no manda flores... ¡Manda puros de chocolate!

Hace muy poco Nyno Vargas vino al programa con Mala Rodríguez, a la que conoció en el mismo estudio cuando grabaron la colaboración. Ahora para 'No te enamores', el cantante se une a RVFV y Maikel de la Calle. "Nos conocíamos de amigos en común, pero coincidimos en un campamento en Tenerife, con un productor", explica.

"A mi me gusta el sol, pero quiero ir a Groenlandia", dice el artista, que no deja de viajar a sitios cálidos: Canarias, Miami... "Siempre intento llevar el flow, un plumas en la playa queda genial, luego te lo quitas", bromea el cantante, que no pasa desapercibido con sus looks.

¿Qué piensa Nyno de las etiquetas en la música? "Yo siempre me he definido como un artista urbano, dentro de lo que es acompañar el flamenco, que es lo que yo siento y con lo que me he criado", explica. "El 90% de la música ahora es urbana".

👉 Puedes ver a Nyno Vargas en el minuto 40:

MAYA PIXELSKAYA

¿Puede ser Maya Pixelskaya la primera historiadora de memes del mundo? La streamer y presentadora nos trae a yu un repaso de los memes más míticos... ¡Y nos cuenta qué ha sido de ellos!

¿Qué ha sido de los memes más míticos y las personas que los protagonizaban? Maya Pixelskaya nos trae en su sección en yu No te pierdas nada un repaso de los vídeos que más éxito han conseguido en Internet.

Un vídeo del año 2000 con un montón de gente de fiesta... El Thor y el techno viking, ¿cómo olvidarlo?

👉 Puedes ver a Maya Pixelskaya en el minuto 1:04:

FOX Y CÓMO NO LIGAR

Sabemos que ligar en pandemia es complicado, pero con los perfiles de Tinder que hay por ahí... ¡La cosa está todavía más difícil!

👉 Puedes ver a Fox en el minuto 1:16:

JJ VAQUERO, EN SU LÍNEA

El humorista nos habla de sus rutinas y pasiones, las series de Netflix, las tardes en el sofá, los chistes... ¡Un vividor!

👉 Puedes ver a JJ Vaquero en el minuto 1:26:

Recuerda, yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.