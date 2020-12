Cepeda, Julia Medina, iLeovlogs, Andrea Compton y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (11/12/2020)

¡Viernes en yu con los Pantomima Full solos en el estudio! Recibimos a los artistas Julia Medina y Cepeda , que nos presentarán su colaboración ' No hablan más de Ti' , charlamos con nuestros colaboradores iLeovlogs, Fox, Sergio Bezos y Mister Jagger y terminamos con las recomendaciones seriéfilas de Andrea Compton , la youtuber con el pelo más naranja de España.

iLeovlogs sale a la calle para hacer una encuesta para preguntarle a la gente qué opina sobre la jornada laboral de cuatro días que el Gobierno está estudiando implementar. ¿Les parece bien o mal?, ¿creen que las resacas serán peores si esto sale adelante?

¡Dos personas talentosísimas que han unido su arte para hacer disfrutar a la humanidad! Recibimos a Cepeda y Julia Medina en nuestro parquecito de yu.

Cepeda y Julia Medina acaban de estrenar 'No hablan más de Ti', una colaboración muy especial que forma parte del disco debut de Julia. "Era una balada muy especial, y para cerrar la etapa del disco, queríamos hacerlo", cuenta Julia, que asegura que por Twitter había muchos fans que lo pedían.

¿Qué balance hacen del 2020 a pesar de todas las dificultades? "A mi me ha venido bien el confinamiento", reconoce Julia, que compuso mucho material durante esa época. "Lo dejamos en que podría haber estado peor", dice Cepeda, que tuvo que cancelar una gira entera. "No soy yo solo, es el equipo que está detrás, estoy cabreado con el 2020. Cada vez que veo a alguien que dice que no se va a poner una vacuna...".

El equipo de yu había preparado un tuit de una seguidora de Luis que había escuchando muchísimo al artista a lo largo del año... ¡Y menuda sorpresa! "Te juro por mi madre que ese tuit es de mi madre", explica el cantante.. ¡¡Qué fuerte, menuda puntería!!

¿Y qué es lo que más han escuchado ellos este año? "Yo Demi Lovato", cuenta Julia. "Y yo Sum 41, me ponía que era el número 1 se grupos", cuenta Cepeda, que también ha grabado un villancico con el mismísimo Raphael. ¿Llegaron a coincidir? "No, pero es el padre de Manuel Martos, así que Raphael es como nuestro abuelo musical".

Terminamos la entrevista con Mister Jagger y nuestro ya clásico juego de "la bola y las monedas". ¿Son ellos my gamers? "Yo juego al Zelda", dice Julia. "Yo al War Zone", cuenta Cepeda, que ha conseguido el récord en nuestro mini juego, por encima de Adexe y Nau y Nil Moliner. ¡¡Enhorabuena!!

Sergio Bezos nos trae un reportaje sobre la noticia que comentaba que los científicos israelíes han conseguido retrasar el envejecimiento. ¿Qué opina la calle de eso?, ¿quiere la gente rejuvenecer?

Andrea Compton está flipando con todo lo que ha pasado en el mundo de la ficción. ¿Cuáles son las novedades que nos esperan para 2021? ¡Atento porque va a haber material suficiente para no levantarse del sofá!

¿Qué ha pasado en el evento de Disney para que Andrea Compton esté tan entusiasmada? En el Investor Day han contado que tienen preparadas 20 series de Star Wars y 10 series de Marvel... "Pero lo más importante para mi es la serie de OBI-WAN KENOVI"

"También han confirmado tercera temporada de Mandarolian... Yo sé que la gente está abrumada con tanto contenido, pero yo no".

Andrea Compton nos trae también el trailer de la nueva serie The Wifes, que trata de un grupo de chicas que se estrellan en una isla desierta cuando volaban en avión a un campamento. "Es como Perdidos versión adolescente", dicen los Pantomima. "Me recuerda a The 100, está en Prime Video", cuenta Andrea.

Cerramos el viernes con Fox, ese faro que guía a los yusers. El "jovencito", que todavía vive con su madre, nos trae los perfiles de Tinder más cachondos y bromistas que te puedes encontrar.

