Julia Medina, JJ Vaquero, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (04/11/2019)

Vale, ok, sí... Lo sabemos. Es lunes y los lunes siempre cuesta arrancar, pero un poco menos con la ayuda de Ana Morgade e Iñaki Urrutia, que capitanean este 'yu, no te pierdas nada' en el que recibimos a la ex triunfita Julia Medina, que nos presenta su primer disco 'No dejo de bailar'. También se vienen JJ Vaquero, Ventura, Diego Fabiano, Sr Cheeto, Bezos y Andrea Compton. ¡Y todo esto en pijama!