La Gata de Schrödinger, Antón Lofer, Maya Pixelskaya, Lorena Castell y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (18/02/2021)

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO

Este jueves en yu, No te pierdas nada recibimos a la diva de las cosas random Lorena Castell, que viene con su faceta más 'social' a hablar de cositas serias, el experto en redes Antón Lofer nos enseña a petarlo y recibimos a la primera invitada que no sabemos si está o no está... ¡La gata de Schrödinger, Rocío Vidal! ¡Todo bajo la supervisión de Ana Morgade y Pantomima Full!