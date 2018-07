PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA

La entidad mercantil MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U, (en adelante “MONDELEZ”) con domicilio en Madrid, calle Eucalipto, 25, 28016 Madrid y con CIF B-85692424, desarrollará una promoción en el marco de la campaña de comunicación “Wonderfilled” de la marca “OREO”, bajo la modalidad de concurso, con la finalidad de promocionar dicha marca, así como la de los productos de la misma en general.

SEGUNDA.- DURACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN (ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PARTICIPANTES)

La presente promoción se realizará desde las 0:00 del día 11 de noviembre de 2015, hasta las 23:59hs del día 17 de diciembre de 2015, ambos días inclusive. Podrán participar en la misma todos los residentes legales en España mayores de 18 años. La promoción será válida en todo el territorio nacional. No podrán participar en la presente promoción los empleados del grupo Mondelez International, ni de ninguna de las empresas que intervienen en esta promoción, así como tampoco familiares (de tercer o inferior grado, por consanguinidad o afinidad) de éstos, ni en general las personas jurídicas, ni las personas físicas no residentes legalmente en España, ni los menores de 18 años. En el supuesto de que resultara ganadora alguna persona que no reúna las condiciones de participación anteriores, ésta no tendrá derecho a obtener premio alguno, procediéndose a entregar el premio a otro participante suplente de conformidad con los criterios establecidos en estas bases.

TERCERA.- OBJETO

El objetivo de esta promoción es dar continuidad a la campaña “Wonderfilled” de Oreo, para promocionar la marca y dar a conocer el producto OREO entre todos los participantes y el público en general.

CUARTA.- ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

La PROMOCIÓN se comunicará en las siguientes plataformas de radio:

· Kiss FM

· Cadena Dial

· Cadena 100

· Los 40 Principales

· Europa FM

QUINTA.- CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN

La participación en la PROMOCION tiene carácter gratuito.

SEXTA.- PREMIOS

Los premios de la presente promoción consisten en cincuenta lotes de once productos de la marca Oreo. Cada uno constará de lo siguiente:

· 1 pack de 440g de Oreo Standard.

· 1 pack de 220g de Oreo Standard

· 1 rodillo de 156g de Oreo Standard.

· 1 pack de 160g de Oreo Mini.

· 1 pack de 115g de Oreo Mini.

· 1 pack de 246g de Oreo Bañadas en chocolate con leche.

· 1 pack de 246g de Oreo Bañadas en chocolate blanco.

· 1 pack de 170g de Oreo Doble Crema.

· 1 rodillo de 185g de Oreo Doble Crema.

· 1 rodillo de 156g de Oreo Choco.

· 1 rodillo de 156g de Oreo Golden

Condiciones de los premios:

-Los premios en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación en metálico o cesión a petición del ganador/es.

-Una misma persona podrá participar a través de las cinco cadenas de radio distintas tantas veces como desee, pero en caso de resultar ganador en una de ellas perdería la posibilidad de serlo en cualquiera de las otras.

-Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención.

-MONDELEZ no se responsabiliza del uso que del premio realice el agraciado.

-El derecho a la obtención del premio es intransferible. En todo caso, MONDELEZ se reserva el derecho a permitir la cesión del premio.

-La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación.

-Si por cualquier razón ajena a MONDELEZ no hubiera disponibilidad del premio previsto, MONDELEZ se reserva el derecho de sustituirlo por otro, de igual o superior valor.

-Los premios son como se exponen en las presentes bases.

SÉPTIMA.- MECÁNICA

Durante el periodo promocional anteriormente indicado en la cláusula Segunda de estas bases, todos aquellos usuarios personas físicas, mayores de 18 años y residentes legales en territorio español, podrán participar en esta promoción mediante el envío de una nota de voz a través de la cuenta Whatsapp oficial de cualquiera de las cadenas de radio enumeradas en la cláusula Cuarta de estas bases. Los números de teléfono de las cinco cuentas Whatsapp oficiales de las cadenas de radio participantes serán proporcionados por los locutores de dichas cadenas durante el periodo promocional. En dichas notas de voz los participantes deberán versionar la canción “Imagina dar una Oreo”, todo ello dentro de los plazos mencionados de participación.

Para participar se debe ser usuario de Whatsapp y cumplir los requisitos anteriormente indicados. Por el hecho de participar se están aceptando las bases legales. Todas las notas de voz tendrán que cumplir con las normas de dicha aplicación.

MONDELEZ podrá no admitir en la presente promoción, aquellas versiones presentadas por los participantes que vulneren lo establecido en las presentes bases o que, según su criterio, pudieran resultar ofensivos, inapropiados, atentar a la dignidad de las personas o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo referente a la infancia, la juventud y la mujer.

OCTAVA.- DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES A TRAVÉS DE JURADO

Esta promoción tendrá cincuenta ganadores en total, diez ganadores por cada una de las cinco cadenas, dos ganadores por semana en cada una de ellas, que serán elegidos por un Jurado objetivo e imparcial formado por cinco miembros de Mondelez, que escogerán entre todas las notas de voz las diez mejores versiones por cada una de las cadenas de la canción de la campaña Wonderfilled de Oreo, que serán premiadas cada una con un lote de productos reseñado en la cláusula Sexta. Las versiones premiadas serán escogidas en base a los siguientes criterios objetivos:

· Creatividad de la letra: creación de una letra o que capte la atención por su originalidad.

· Humor de la letra: que sea un contenido divertido, gracioso y

· con un tono alineado al de la marca Oreo y la campaña Wonderfilled relativa a “sacar el niño que llevamos dentro”.

Dicho Jurado tendrá la autoridad de determinar los ganadores y dos suplentes, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en estas bases.

NOVENA.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES

Mondelez, a través de las cuentas Whatsapp de las cadenas que hayan sido usadas para la participación en la promoción, se pondrá en contacto con los ganadores para comunicarle el premio mediante mensaje directo a través de la aplicación Whatsapp al número de teléfono desde el que hayan participado. En dicho mensaje se les solicitará su aceptación del premio y la conformidad con la cesión de derechos de autor sobre la nota de voz, así como la fijación de la fecha y hora para la entrega del premio. Si Mondelez no recibe la aceptación por parte de los ganadores durante los 7 días naturales siguientes a la comunicación, se traspasará el premio al suplente. Tras la aceptación por parte de los ganadores del premio, Mondelez hará público los nombres de los ganadores mediante publicación en las cuentas oficiales de Oreo en las redes sociales Facebook y Twitter.

Los ganadores recibirán su premio en un plazo de 30 días desde el momento de su aceptación.

La no aceptación de la cesión de derechos de autor sobre los materiales aportados a esta promoción así como la no autorización al tratamiento de sus datos de carácter personal, en los términos que se exponen en estas Bases, supondrá la declaración como no apto del ganador y otorgamiento del premio al suplente correspondiente.

En caso de que ni el ganador ni el suplente reclamen el premio, éste quedará desierto.

DÉCIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los usuarios que participen en el concurso consienten que, de ser elegidos ganadores del mismo, serán contactados por mensaje directo a través de su perfil en Whatsapp desde que hayan participado. Asimismo, los participantes consienten automáticamente al participar en la presente promoción en la cesión, utilización, publicación y reproducción en todo el mundo de acuerdo con los límites establecidos en las leyes españolas a MONDELEZ y por parte de MONDELEZ o las empresas del grupo al que pertenece, de su nombre y apellidos y materiales con los que participen en la PROMOCIÓN, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido TV, Internet (página web de Oreo), perfil de la marca Oreo en las redes sociales, radio o cualquier otro medio de la naturaleza que sean con fines comerciales, informativos o corporativos siempre que estos se relacionen con la presente acción promocional, sin que ello genere derecho a favor del participante a recibir contraprestación alguna por ello. La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los materiales audiovisuales y gráficos, incluyendo fines corporativos, publicitarios y promocionales del grupo Mondelez.

Los participantes declaran que han obtenido con carácter previo a la participación el consentimiento de las terceras personas cuya voz aparezca en los materiales enviados para los usos establecidos en las presentes bases promocionales.

Los participantes no podrán compartir a través de Whatsapp, distribuir o publicar ningún contenido que sea calumnioso, difamatorio, obsceno, amenazante, invasivo de la privacidad o derechos públicos, abusivo, ilegal o de algún modo objetable, o que pueda constituir o dar pie a un delito, violar los derechos de algún tercero o, de algún modo, transgredir alguna ley o plantear un problema de responsabilidad para la marca Oreo, o afectar a su imagen. No podrán subir contenido comercial a través de Whatsapp ni a la web de Oreo.

MONDELEZ tendrá libertad para copiar, divulgar, distribuir, incorporar o utilizar de cualquier otro modo los materiales que los participantes nos envíen total o parcialmente, en cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación y para cualquier fin comercial o no comercial, sin ninguna obligación de compensación.

De igual modo MONDELEZ se reserva el derecho a divulgar, distribuir, incorporar o utilizar de cualquier otro modo cualquier tipo de mensajes públicos publicados durante el transcurso de la acción en Facebook o Twitter.

DÉCIMO PRIMERA.- FRAUDE

En el caso de que MONDELEZ o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal desarrollo en su participación en la presente promoción, alterando ilegalmente su registro o su participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este respecto es importante añadir que MONDELEZ ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación en la presente promoción con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto, MONDELEZ se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito, sin notificación alguna al mismo.

DÉCIMO SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA WHATSAPP

La plataforma Whatsapp no patrocina, avala ni administra de modo alguno la presente promoción de MONDELEZ, ni está asociada a la misma, por lo que el participante no tendrá ningún tipo de vinculación con la citada plataforma.

MONDELEZ informará a los participantes de cualquier extremo y circunstancia relacionada con la presente promoción a través de la página de https://www.facebook.com/oreo.

DÉCIMO TERCERA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED

MONDELEZ queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red Internet, o incorrecta transmisión de contenidos, que impida el normal desarrollo de la presente promoción por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe.

DÉCIMO CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el participante autoriza que los datos de carácter personal que voluntariamente proporciona en el contexto de esta promoción sean utilizados por MONDELEZ, exclusivamente para gestionar su participación en la presente promoción, incluyendo el envío de la información necesaria para el desarrollo de la misma a través de cualquier medio (incluidos los electrónicos: Whatsapp, correo electrónico, SMS, etc.), así como otros tratamientos que sean necesarios para su desarrollo, como puede ser la publicación del nombre del participante de las promoción en medios de comunicación social y en los espacios que MONDELEZ tiene en redes sociales de internet (Facebook, etc.), o cualesquiera otros tratamientos que en este sentido se recojan en las bases de la presente promoción.

El interesado podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito al domicilio social de MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U., calle Eucalipto 25, 28016 Madrid y adjuntando a su solicitud, copia de su DNI u otro documento de identidad idóneo, como NIE o pasaporte, indicando “PROTECCIÓN DE DATOS” y la acción de marketing en la que ha participado “WONDERFILLED: IMAGINA DAR UNA OREO RADIO” como referencia; o a través de correo electrónico a la dirección preguntanos@mdlz.com.

El participante declara y garantiza que todos los datos de carácter personal que facilite a MONDELEZ son veraces y se corresponden a su identidad. Asimismo, el participante se compromete a no incluir ningún dato de carácter personal de tercero alguno en el texto que remita a MONDELEZ con motivo de la participación en la presente promoción.

DÉCIMO QUINTA.- FISCALIDAD

A los premios del presente concurso, les serán de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 2004/2009, por el que se modifica su Reglamento; Real Decreto nº 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica nuevamente el Reglamento; Disposiciones transitorias Primera y Tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego; la disposición adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y el artículo 48, apartado 6, y apartado 7, número 12 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego; Orden EHA/388/2010 de 19 de febrero, por el que se aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente.

DÉCIMO SEXTA.- RESPONSABILIDAD

MONDELEZ no se responsabilizará de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a Internet que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción, así como a cualquier tipo de reclamación por la autoría de terceros sin consentimiento por parte de su titular respecto del material presentado por los participantes en la presente promoción.

MONDELEZ se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción.

Cada ganador exime a MONDELEZ de cualquier responsabilidad derivada de cualquier perjuicio que pudiera sufrir durante el disfrute del premio objeto de la presente promoción.

DÉCIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes bases, tanto MONDELEZ como los participantes de esta promoción se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia a su fuero propio si lo hubiere.

DÉCIMO OCTAVA.– ACEPTACIÓN DE BASES

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en la PROMOCIÓN implica la total aceptación de las presentes Bases. La manifestación en contrario por parte del participante, implicará la exclusión de éste de la PROMOCIÓN y MONDELEZ quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

DÉCIMO NOVENA.- MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN

MONDELEZ se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta Promoción si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la misma.

VIGÉSIMA.- DEPÓSITO DE BASES

Las Bases de la presente promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, don Manuel González-Meneses García- Valdecasas con despacho en la calle C/ Fortuny, 3. 3.º derecha 28010 Madrid y publicadas en el Archivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO) servicio de interés general ofrecido por el Consejo General del Notariado y publicado en www.notariado.org/ABACO , así como en las páginas web

www.kissfm.es

los40.com

www.cadena100.es

www.cadenadial.com

www.europafm.com

manteniéndose a disposición de cualquiera que quiera consultarlas.