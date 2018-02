Cepeda y Roi desatan la polémica al publicar una foto abrazados bajo las sábanas

Desde que salieron de la academia, Cepeda y Roi han pasado mucho tiempo juntos. Ahora, las críticas les llueven después de que publicaran una foto sin camiseta, tumbados en la cama, y en una actitud que podría parecer de pareja, con el texto: "Buenos días #Cepoi" acompañado de un corazón azul.

Mientras algunos agradecen esta imagen como un gesto en apoyo al colectivo LGBT o simplemente de normalización de un aspecto masculino alejado de los cánones tradicionales: "¿Os dáis cuenta que las personas que tachan de homófoba la foto de Cepeda y Roi es machismo puro y duro? Como si dos hombres que se quieren no puedan mostrar que se quieren con una foto así. Que lo hagan dos mujeres si, dos hombres no. MACHISMO. No aprendéis nada"; otros lo ven como una burla, una ofensa asegurando: "si cepeda no hubiera hecho comentarios homofobos dentro de la casa y roi no estuviera constantemente imitando a un gay con pluma, nos medio hubiera dado igual. la cosa es que lo hacen para burlarse. fin".

¿Tú qué opinas? ¿Lo ves como un motivo de ofensa?