Nebulossa introduce un cambio en su actuación de cara a la segunda semifinal de Eurovisión

¡Se vienen cambios! Nebulossa se ha enfrentado este miércoles 8 de mayo al ensayo previo a su actuación en la segunda semifinal de Eurovisión 2024 y ha sorprendido al público al incorporar novedades de última hora en su puesta en escena.

Mery Bas y Mark Dasousa, que ya habían participado en dos ensayos previos —el jueves 2 de mayo y el sábado 4— , se subieron al escenario del Malmö Arena para actuar por primera vez con público y aprovecharon su presencia para introducir este cambio.

Lo que hicieron fue recuperar la esencia del Benidorm Fest y darle protagonismo a los eurofans. Así, han decidido recuperar el plano en el que Mery Bas invita al público a cantar "Soy más ZORRA todavía". Así, el plano general de los otros dos ensayos se sustituye por un plano medio de Mery Bas al que sigue un zoom out para mostrar la emoción del público cantando este himno junto a la artista alicantina. Se puede ver a partir del segundo 10 de este vídeo.

"Teníamos que asegurarnos de que algo tan arriesgado funcionara. En Benidorm surgió de forma natural. El plano existía desde el principio, estaba ahí, solo era una cuestión de prueba y error", contaron sobre esta novedad los directores artísticos de la propuesta española Juan Sebastián e Israel Reyes, que esperan que en la semifinal y en la final se repita el éxito de la prueba de este miércoles. "Confiamos en todos los eurofans para que lo sigan cantando el sábado".

Aunque arriesgada, la decisión no asusta a Mery Bas porque, como ella misma dice, tiene un truco para que no le amilanen estas situaciones: "Yo no me pongo nerviosa, al contrario, me crezco con el público. Soy miope y no distingo entre 300 o 3.000 personas".

Los otros cambios de la actuación de Nebulossa

El dúo de Ondara (Alicante) recupera con este zoom out la esencia de su actuación en el Benidorm Fest, que mantienen en otros detalles de la puesta en escena en la que han incorporado otros cambios.

El primero se ve al inicio de la actuación, que arranca con un enorme cubo a ras de escenario en el que es proyecta su emblemática cerradura y poco a poco este va subiendo para presentar a los integrantes de Nebulossa.

Sobre este escenario aparece el sofá de Benidorm que cambia de color: pasa de ser monocromático (rojo) a lucir los colores de la bandera de España (rojo-amarillo-rojo).

Todo esto acompañado de una dinámica realización con 77 planos en tres minutos, nuevas proyecciones en la pantalla del fondo y pirotecnia al final del show. ¡Un auténtico espectáculo!

Nebulossa actúa en la undécima posición de la segunda semifinal de Eurovisión 2024, justo por detrás de Letonia y antes de San Marino. Este país lo representan los españoles Megara con la canción 11:11.