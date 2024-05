Tajante y sin titubeos: Laura Escanes critica las relaciones con diferencia de edad

No es la primera vez que se pronuncia sobre este tema, pero aun así se trata de la ocasión en la que más se ha explayado. Sin rodeos, sin titubeos y siempre bajo su experiencia, Laura Escanes ha explicado los motivos que tiene para poner en duda las relaciones con diferencia de edad.

Unas declaraciones que se extraen de su charla con Ricardo Moya en el podcast El Sentido de la Birra, disponible en Youtube y Podimo. Antes de entrar en grandes conclusiones, la influencer mantiene que aunque su opinión sobre este tipo de noviazgos ha evolucionado con el tiempo, no cambiaría ninguno de los pasos que ha dado.

"No me arrepiento para nada porque yo estaba muy enamorada y he vivido años muy felices", asegura, haciendo referencia a su matrimonio y posterior divorcio con el presentador Risto Mejide, 22 años mayor que ella. Comenzaron su relación cuando Escanes tenía 19 y él 41. En sus siete años de relación, se casaron y convirtieron en padres de una hija, Roma.

"Llega un momento en el que no te hace feliz"

"Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable, que si hay amor no pasa absolutamente nada. Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí afectan y uno, el más importante, es el momento vital", empieza la empresaria, que ahora tiene 28 años.

"El momento en que coincides en el mismo momento vital, por que te aparece viajar y conocer el mundo, porque quieres ser padre, los dos, genial, conectas con esa persona... Pero cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital", destacaba.

Para la joven, los problemas vienen de las desigualdades y diferencias que se crean cuando uno de los miembros de la pareja tiene a sus espaldas una carga emocional y de experiencias mucho más amplia. Mejide, por ejemplo, ya era padre de un hijo nacido de una relación anterior, Julio, 10 años mayor que su hermana Roma.

"Ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Que la otra persona a lo mejor también, no estoy hablando solo de mí, sino que es de las dos partes. Y que creo que eso, al menos en mi experiencia, llega un momento en el que no te hace feliz. Hay muchos momentos que te van como alejando, alejando, alejando... Y creo que es mucho más fácil que eso suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay", explicó de una manera muy sosegada y tranquila, pero tajante.

La joven fue víctima de numerosas críticas y protagonista de un sinfín de polémicas cuando dio a conocer su relación con el publicista y presentador. Hasta su familia paterna renunció a asistir a su boda por desacuerdos en las circunstancias del noviazgo.