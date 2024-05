Rosalía y Rauw Alejandro, pillados juntos poco antes de la MET Gala

Rosalía y Rauw Alejandro salieron a cenar juntos un par de días antes de su esperado reencuentro en la MET Gala, según revela el portal web Deuxmoi. La publicación destaca que fueron vistos en el restaurante Cipriani, uno de los locales más populares de Nueva York.

Desde su ruptura a mediados de 2023, no ha trascendido que se hubieran visto más allá de los Latin Grammy en Sevilla. La catalana y el puertorriqueño no coincidieron en la alfombra roja del Museo Metropolitano, lo que no significa que no se vieran en la cena benéfica.

El mencionado medio no destaca la actitud en la que se les vio, ni que sucedió después de la cena. ¿Se han reconciliado Rauw y Rosalía o ha sido una quedada de amigos? ¿Ya no sale con Jeremy Allen? Todavía no podemos responder a estas preguntas.

El mensaje de Rosalía a Rauw Alejandro en la MET Gala

La hipótesis de la reconciliación parece lejana si nos fijamos en el vestido que la intérprete de Saoko utilizó en la MET Gala. Muchos internautas consideran que su look sería un "vestido de la venganza", simulando el escogido por Lady Di tras su separación con Carlos de Inglaterra.

Rosalía en la MET Gala 2024

Rosalía ya eligió un vestido similar para los Latin Grammy, una velada en la que coincidieron por primera vez. En aquella ocasión, la artista se subió al escenario con un traje de Schiaparelli de escote corazón, también en negro.