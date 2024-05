María José Llergo desvela cuál es la fuente mágica de Córdoba donde se cumplen los deseos

Como buena cordobesa, María José Llergo ha querido perderse el paso de Cuerpos especiales por la ciudad de "los patios, las cruces y la feria". Esa es su Santísima Trinidad, sus tres imprescindibles.

Su fiesta favorita y la fuente de los deseos

"A mí me encanta venir con mis amigas a las cruces de mayo, un concurso popular en el que cada barriada se esfuerza por tener la cruz más bonita de Córdoba. El nivel de belleza es tan alto que está muy disputado. En cada cruz, además, hay una tasca, es increíble", cuenta la artista, que echa mucho de menos su tierra porque ahora no le queda otro remedio que vivir lejos por su carrera musical. Sin embargo, ese era su deseo, dedicarse a la música. Y de tanto, tanto pedirlo... Se cumplió.

"Estuve seis años con una beca en Barcelona, y siempre venía de Pozoblanco a Córdoba con mucho tiempo para coger el tren. Al pasar por el Patio de los Naranjos, pedía un deseo. Quería que por favor mis estudios me llevasen a poder vivir de la música", cuenta. "¡Por favor, pedid los deseos en la fuente del Patio de los Naranjos, porque se cumplen!", exclama al público cordobés.

De gira por Estados Unidos

La artista estuvo el pasado mes de marzo en Estados Unidos presentando su último disco Ultrabelleza. "Me llevé jamón, un sobre. Me lo preguntaron en la aduana, y dije que solo un sobre. Le dije que iba a cantar, y me dijo 'cántame'. ¿Tú te crees? Eran las cuatro de la mañana. No me apetecía", recuerda de su llegada a Estados Unidos. Chicago, Nueva York, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Boston y Philadelphia fueron algunas de las ciudades que visitó. "Lo que más me gustó fueron los leones marinos, los vi en el muelle de San Francisco", recuerda.

Un viaje en el que no se esperaba tal recibimiento. "Flipé porque piensas que no te va a conocer nadie, y en Chicago hicimos sold out. En Los Ángeles era un teatro de 500 personas. En Nueva York también había mucha gente, y antes pude escuchar a mi cantaora favorita, Sandra Carrasco", indica. "El público estaba loco, conmigo y con ella", asegura.

Ella, que es como una princesa Disney, quiere como a nadie a sus animalitos. Su burro Manolillo, su perro Torrezno... Los echa mucho de menos cuando tiene que despedirse. "Si saco a Manolillo en una portada, como la de Beyoncé, me eclipsa", bromea. "Ojalá me lo pudiera llevar a Madrid, ¿os imagináis en el ave?".

Sadabell, Donosti, Madrid, Granada son algunas de las paradas que hará María José en los próximos meses.

