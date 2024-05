¿Por qué España y los otros países del ‘Big Five’ actúan en las semifinales de Eurovisión 2024?

Las normas de Eurovisión son estrictas pero están en constante cambio para adaptarse a los tiempos y para hacer más grande el espectáculo de la celebración del festival.

Fue en 2004 cuando, por primera vez, se decidió organizar una semifinal. Aquel año se batió un récord de participantes, 36, y solo 24 podían pasar a la final. Ese derecho lo adquirían directamente los países pertenecientes al Big Four —Reino Unido, Francia, España y Alemania, los principales contribuyentes al festival— y los diez países mejor clasificados en la edición anterior, así que de esa fase eliminatoria pasaban a la final diez candidaturas.

En 2008 se produjo un nuevo cambio en esa eliminatoria previa y se decidió la celebración de dos semifinales en las que se incluirían todas las candidaturas —quedar entre los diez primeros en la edición anterior ya no daba pasaporte directo—, excepto las de los países del ya Big Five, del que ahora también formaba parte Italia, que pasaban directamente a la final

Pues en esta edición de 2024, también hay novedades importantes respecto a la participación en las semifinales de ese privilegiado Big Five y del ganador del año anterior, tal y como anunció la organización el pasado 11 de marzo. Éstas llegan, además de para hacer más emocionante el festival en todas sus fases, para eliminar cierta desventaja de esos cinco países y el anfitrión que presentaban su canción directamente en la final.

Los Big Five en semifinales: ¿justicia o una ventaja más?

Por primera vez desde 2004, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, los países que pertenecen a ese Big Five por ser los que mayor aportación económica hacen a Eurovisión, y Suecia, país que acoge este 68º edición, actuarán en las semifinales, aunque no serán participantes reales porque no se someterán a la votación del público ni de los expertos.

Se pretende con esta medida acabar con una situación de cierta desventaja pues así entran en contacto con el escenario y los seguidores antes de la final, y ganan más visibilidad pues las propuestas son presentadas al público y los expertos antes de la gran noche del sábado, igual que el resto de participantes.

Ahora bien, dentro de esta decisión hay un aspecto que sí que ha generado cierta polémica: estos países —Francia, Reino Unido, España, Italia, Alemania y Suecia— han participado en el sorteo para el puesto que cada uno ocupará en las semifinales con el objetivo de que sientan la misma presión que el resto.

Nebulossa y su Zorra, por ejemplo, actuarán en la segunda semifinal —el jueves 9 de mayo— en el 11º puesto, entre Letonia y San Marino, a los que representa el grupo español Megara, que participó en el Benidorm Fest en 2023.

Una mecánica que no ha sido del agrado de todos argumentando que las propuestas del Big Five pueden eclipsar a las que no tienen tan seguro su pase a la final y se deberían haber separado del resto de candidaturas.

Cambios también en el orden de la final

Pero este no es el único cambio que la Unión Europea de Radiodifusión y la televisión pública sueca ETV han anunciado para esta nueva edición. El pasado 21 de abril se explicaron las nuevas reglas que llegaban para definir el orden de actuación en la gran final del sábado 11 de mayo.

Hasta ahora, mediante un sorteo se decidía que países actuaban en la primera mitad de la gala —del 1 al 13— y qué países lo hacían en la segunda mitad—del 14 al 26—. Luego eran los productores los que decidían el puesto de cada país atendiendo criterios que enriquecen la retransmisión por televisión.

Este año, el sorteo solo incluirá seis papeletas para la primera mitad y seis para la segunda, de manera que el orden de actuación de los 13 países restantes quedará en manos de los productores, es decir, serán elegidos a dedo. Lo que ya se sabe seguro es que Marcus & Martinus y su canción Unforgettable, los representantes de Suecia, país anfitrión, serán los que abran la gala actuando los primeros.

“Se trata de crear el mejor show televisivo posible y dar a todos los artistas la oportunidad de brillar. En años anteriores, con solo los sorteos de la primera mitad y la segunda mitad, era posible encontrar muchas baladas a las que les tocó la misma parte de la gala o que a muchos favoritos les tocó actuar en la misma mitad. Añadir la flexibilidad de la elección de los productores nos da la capacidad de crear una gran final aún más emocionante donde fluyan mejor los diferentes tempos”, explica Christer Björkman, productor de la gala de Eurovisión 2024.