Miriam: "El mensaje que quería dejar muy claro con 'Hay algo en mi' es que soy mujer y no pernezco a nadie"

Han pasado un par de meses desde que Miriam salió de la Academia de Operación Triunfo y sus fans estaban deseando que estrenase su primer single, compuesto por ella misma. 'Hay algo en mi', además de ser banda sonora de la nueva temporada de Vis a Vis, formará parte de su primer álbum de estudio.

"La canción está basada en cómo te sientes, a veces atrapado en ti mismo, o cómo se sienten las mujeres anónimas, que luchan mucho, que no son valoradas y que tienen que luchar y aprender a vivir sin miedo solas. Mucha gente no se da cuenta de que una mujer no necesita de nadie, que somos independientes, fuertes por nosotras mismas sin necesidad de que nadie nos acompañe", cuenta Miriam. Sin duda, la canción llega cargada de empoderamiento para las mujeres: "El mensaje que quería dejar muy claro con 'Hay algo en Mi' es que soy mujer y no pertenezco a nadie", añade.

Sobre su paso por la Academia de Operación Triunfo, la cantante ha contado su experiencia: "Al principio estaba muy rígida, centrada en hacer las cosas bien, no era yo misma. Los Javis fueron mis referentes", explica.

"El tema de interpretación no me gustaría dejarlo de lado, siempre que se pueda compaginar con esta carrera que estoy empezando. Los Javis fueron un apoyo fundamental, los quiero muchísimo, fueron parte de mi evolución. Gracias a ellos pude ser yo ahí dentro", cuenta Miriam.

Para terminar por todo lo alto, Miriam nos regaló un pequeño directo de su canción 'Hay algo en mi'. ¡Gracias por compartir con nosotros tu talento!.